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В Щучинском районе фура насмерть сбила мужчину, который шел посередине дороги

16.01.2020 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами фуры в Щучинском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Авария произошла около полуночи 15 января. Предварительно установлено, что 35-летний водитель фуры Renault ехал по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы. Вблизи деревни Пильчуки он совершил наезд на шедшего в попутном направлении посередине проезжей части 37-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

В ГАИ отметили, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами, а по правой стороне рядом находилась пешеходная дорожка.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
 
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