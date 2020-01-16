В Щучинском районе фура насмерть сбила мужчину, который шел посередине дороги

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами фуры в Щучинском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла около полуночи 15 января. Предварительно установлено, что 35-летний водитель фуры Renault ехал по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы. Вблизи деревни Пильчуки он совершил наезд на шедшего в попутном направлении посередине проезжей части 37-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

В ГАИ отметили, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами, а по правой стороне рядом находилась пешеходная дорожка.