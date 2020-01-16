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В Щучинском районе фура насмерть сбила мужчину, который шел посередине дороги
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами фуры в Щучинском районе,
Авария произошла около полуночи 15 января. Предварительно установлено, что 35-летний водитель фуры Renault ехал по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы. Вблизи деревни Пильчуки он совершил наезд на шедшего в попутном направлении посередине проезжей части 37-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
В ГАИ отметили, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами, а по правой стороне рядом находилась пешеходная дорожка.
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Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
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