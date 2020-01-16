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Доставка Комаровского рынка по Минску закрылась через день после запуска

16.01.2020 11:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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14 января мы с воодушевлением писали: Комаровский рынок, следуя прошлогодним обещаниям, запустил собственную доставку и отдельный сайт для нее – онлайн-магазин «Fresh Комаровка». К несчастью, на сайте появилось объявление: сервис недоступен. Он закрылся спустя сутки после открытия.

Но, если вы так хотели протестировать новые услуги Комаровки и по несчастливой случайности не успели, спешим поселить в вас надежду. В «послании» клиентам, помимо извинений, сказано, что пауза (не стоп, а пауза!) временная. Сайт обещают запустить до 21 января 2020-го, то есть в течение четырех дней – максимум. 

Прессе показалось, что этого объяснения маловато (о появлении доставки Комаровки писали если не все беларуские медиа, то многие), и журналисты TUT.by решили связаться с причастными к проекту. До владельца сервиса дозвониться не получилось, и тогда сотрудники редакции сходили на сам рынок. Там рассказали, что в первый день работы на доставку свалилось абсолютно космическое число клиентов. Сделать заказ на сайте пыталось около восьми тысяч человек (одновременно!). Такого внимания к себе сервер не выдержал: теперь сайт переезжает на другой.

О том, появится ли что-то принципиально новое в доставке после ее возвращения, мы не знаем. Но можем напомнить, как она выглядела в день своего рождения (и клинической смерти).

Итак: последний день Помпеи

Минимальная сумма заказа составляла 60 рублей (для сравнения: у «Евроопта» – от 35 рублей, а для Витебска и Гомеля – от 25 рублей). На сайте было около 600 позиций товара – мясо, рыба, соления, овощи, фрукты, специи, выпечка. Говорилось, что ассортимент пополнится в том числе и ЗОЖ-продуктами. Почти для всех товаров использовалась крафтовая упаковка, для молока – стеклянная тара, для солений – пакеты из кукурузного сырья

Любопытно, что одни товары в онлайне стоили дороже, чем на физическом рынке. Другие же, наоборот, в цене не менялись. Так, сметана в онлайн-магазине FreshKomarovka стоила 5,6 рубля (за 400 граммов), молоко – 3,36 рубля, творог – 11,7 рубля (за килограмм), помидоры – 6,5 рубля (за килограмм), картофель – 1,28 рубля (за килограмм).

Расплатиться предлагали тремя способами: наличными курьеру при доставке, банковской платежной картой курьеру при доставке, банковской картой онлайн через сайт. Доставка в пределах Минска была бесплатной, экспресс-доставка (подвоз продуктов в течение максимум двух часов) – 12 рублей. За выезд за МКАД тоже просили денег: 50 копеек за километр.

Читайте по теме: «Свои» продавцы с самыми вкусными помидорами и индейкой. Экскурсия по Комаровке в лицах

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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14 января мы с воодушевлением писали: Комаровский рынок, следуя прошлогодним обещаниям, запустил собственную доставку и отдельный сайт для нее – онлайн-магазин...
 
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