Неудачный день! Мужчину жестко задержали полицейские, а прохожие - обокрали

Источник материала: Tut.by

В штате Нью-Мексико мужчине крупно не повезло. Во-первых, его задержали полицейские, притом очень жестко. Во-вторых, пока он боролся со стражами порядка, его вещи, лежащие на земле, просто украли прохожие. Очевидцы сняли происходящее на видео, и это пример крайнего невезения, которое может произойти, — убедитесь сами!