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Неудачный день! Мужчину жестко задержали полицейские, а прохожие - обокрали
Источник материала: Tut.by
В штате Нью-Мексико мужчине крупно не повезло. Во-первых, его задержали полицейские, притом очень жестко. Во-вторых, пока он боролся со стражами порядка, его вещи, лежащие на земле, просто украли прохожие. Очевидцы сняли происходящее на видео, и это пример крайнего невезения, которое может произойти, — убедитесь сами!
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Полицейские были слишком заняты, и прохожие этим воспользовались.
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