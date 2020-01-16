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Анютины глазки и рододендрон. Что цветет в Минске в середине января
Источник материала: Партизан
В Минске зацвели примулы, показались из-под земли тюльпаны и ирисы.
Рододендрон
Примула
Что сейчас происходит в ботаническом саду, посмотрел
Климатическая зима в Беларуси до сих пор не наступила. В Минске — весенняя погода (днем 16 января передают до +5ºС).
Теплая и влажная погода намного раньше обычного оживляет растения. Зацвели примулы, анютины глазки, появились цветы у куста рододендрона. Раскрылись почки у сирени.
Эту красоту показал Михаил Авдевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Ботанического сада НАН Беларуси.
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В Минске зацвели примулы, показались из-под земли тюльпаны и ирисы.
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