Анютины глазки и рододендрон. Что цветет в Минске в середине января

TUT.BY . Что сейчас происходит в ботаническом саду, посмотрел





Климатическая зима в Беларуси до сих пор не наступила. В Минске — весенняя погода (днем 16 января передают до +5ºС).





Теплая и влажная погода намного раньше обычного оживляет растения. Зацвели примулы, анютины глазки, появились цветы у куста рододендрона. Раскрылись почки у сирени.





Эту красоту показал Михаил Авдевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Ботанического сада НАН Беларуси.





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