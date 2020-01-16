ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют и криптовалют на сегодня

16.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

На торгах 16 января евро и доллар поднялись к максимумам за 9 месяцев. Биткойн +36.09

Курс доллара поднялся на 0,0042 BYN до 2,1290 BYN/USD. Это максимум за 283 дня (немногим более 9 месяцев). С начала месяца доллар подорожал уже на 0,0205 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0091 BYN до 2,3740 BYN/EUR и оказался на максимуме за 275 дней (9 месяцев). С начала января европейская валюта подорожала на 0,0103 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0058 BYN до 3,4640 BYN/100 RUB. Российский рубль приближается к максимуму за 22 месяца, на котором он оказался по итогам торгов в минувшую пятницу. С начала года курс российской валюты вырос уже на 0,0658 BYN.

Bitcoin − 8656.63$ (+36.09);

Bitcоin Cash/ВСС – 318.36$ (-8.76);

Litecoin − 55.65$ (-1.61);

Еthеreum − 160.34$ (-1.26);

ZCаsh − 49.2$ (-0.23);

DigitalCash − 119.52$ (+4.81);

Monero − 64.2$ (+0).


 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торгах 16 января евро и доллар поднялись к максимумам за 9 месяцев. Биткойн +36.09
 
Новости дня
Новости разные
 
Невзоров: Послание Путина чертовски напоминало шоу, когда бобер мочился на публику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика