Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

На торгах 16 января евро и доллар поднялись к максимумам за 9 месяцев. Биткойн +36.09

Курс доллара поднялся на 0,0042 BYN до 2,1290 BYN/USD. Это максимум за 283 дня (немногим более 9 месяцев). С начала месяца доллар подорожал уже на 0,0205 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0091 BYN до 2,3740 BYN/EUR и оказался на максимуме за 275 дней (9 месяцев). С начала января европейская валюта подорожала на 0,0103 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0058 BYN до 3,4640 BYN/100 RUB. Российский рубль приближается к максимуму за 22 месяца, на котором он оказался по итогам торгов в минувшую пятницу. С начала года курс российской валюты вырос уже на 0,0658 BYN.

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