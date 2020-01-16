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В Щучинском районе фура сбила идущего по центру дороги мужчину

16.01.2020 12:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Щучинском районе фура сбила пешехода.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось 15 января около полуночи.  

За рулем фуры Renault находился 35-летний мужчина. Он ехал в направлении Минска. Около д. Пильчуки водитель совершил наезд на мужчину. Он двигался в попутном направлении посередине дороги. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами, а справа рядом находилась пешеходная дорожка.   

В Щучинском районе фура сбила идущего по центру дороги мужчину
Фото: vk.com/grodnogai  

37-летний мужчина скончался на месте аварии.     

Проводится проверка. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства ДТП.  

На неделе в Гродно Renault сбил двух подростков на пешеходном переходе (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Щучинском районе фура сбила пешехода. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось 15 января около полуночи.   За...
 
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