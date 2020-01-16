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В Щучинском районе фура сбила идущего по центру дороги мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Щучинском районе фура сбила пешехода.
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За рулем фуры Renault находился 35-летний мужчина. Он ехал в направлении Минска. Около д. Пильчуки водитель совершил наезд на мужчину. Он двигался в попутном направлении посередине дороги. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами, а справа рядом находилась пешеходная дорожка.
37-летний мужчина скончался на месте аварии.
Проводится проверка. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства ДТП.
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Новости Беларуси. В Щучинском районе фура сбила пешехода. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось 15 января около полуночи. За...
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