В Щучинском районе фура сбила идущего по центру дороги мужчину

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Щучинском районе фура сбила пешехода.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось 15 января около полуночи.

За рулем фуры Renault находился 35-летний мужчина. Он ехал в направлении Минска. Около д. Пильчуки водитель совершил наезд на мужчину. Он двигался в попутном направлении посередине дороги. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами, а справа рядом находилась пешеходная дорожка.



Фото: vk.com/grodnogai

37-летний мужчина скончался на месте аварии.

Проводится проверка. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства ДТП.