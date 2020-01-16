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Торопятся: голосование по Конституции РФ хотят провести до 1 мая 2020 года
Источник материала: Партизан
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года
Законопроекты по поправкам в Конституцию РФ, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года, а всероссийское голосование по этим оправкам планируется провести до 1 мая 2020 года.
Об этом сообщил
Заметим, что накануне предлагалось провести такое голосование вместе с выборами в Госудуму РФ в 2021 году.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года
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