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Торопятся: голосование по Конституции РФ хотят провести до 1 мая 2020 года

16.01.2020 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года

Законопроекты по поправкам в Конституцию РФ, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года, а всероссийское голосование по этим оправкам планируется провести до 1 мая 2020 года.

Об этом сообщил ТАСС источник в Совете Федерации РФ.

Заметим, что накануне предлагалось провести такое голосование вместе с выборами в Госудуму РФ в 2021 году.
 
 
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года
 
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