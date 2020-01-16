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Турчин заменит Румаса на посту премьера?

16.01.2020 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В авторитарных странах многое о расстановке сил внутри номенклатуры говорят места чиновников рядом с первым лицом на публичных мероприятиях.

Турчин заменит Румаса на посту премьера?
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Андрейченко не пригласили?

В этом смысле совещание Александра Лукашенко с руководством Совета министров во вторник дало новую пищу для размышлений.

Общение первого лица с верхушкой правительства является традиционным и происходит несколько раз в год. Но 14 января UDF.BY зафиксировал несколько существенных отличий от предыдущих встреч.
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Турчина готовят на пост премьера?


Рассадили чиновников на совещании очень своеобразно. Раньше было так: по правую руку от Лукашенко находилось непосредственно руководство правительства – премьер, вице-премьеры, отдельные министры. По левую руку – руководители парламента, Администрации президента, силовых структур.

На этот раз всех перемешали – и вряд ли это могло произойти случайно.

Что интересно: странным образом на совещании не оказалось руководителя нижней палаты парламента Владимира Андрейченко – завсегдатая таких встреч. Возможно, этому помешала какая-то болезнь чиновника, а возможно, Лукашенко решил больше не устраивать театр, разыгрывая важность спикера Палаты представителей.

Зато на совещание пригласили человека, которого другие участники встречи увидеть там вряд ли ожидали – руководителя Миноблисполкома Александра Турчина.

Этой чести он удостоился единственным из "губернаторов".

Полтора месяца назад Лукашенко сместил Турчина с поста первого вице-премьера. Поначалу могло показаться, что руководитель страны остался им не доволен. Но чем дальше, тем больше появляется сигналов, что Лукашенко готовит чиновника на пост премьер-министра.

Руководитель страны лично представил Турчина сотрудникам облисполкома и сделал оговорку, что на чиновника нужно «серьезно посмотреть и проверить в деле».

Центральные государственные СМИ с тех пор уделяют особенное внимание деятельности нового губернатора, рассказывая о его встречах и заявлениях. Вот и в сюжетах с совещания у Лукашенко государственные телеканалы показывали Турчина едва ли не чаще, чем любого другого участника встречи.


Кочанова сменила должность, но ее статус для Лукашенко не изменился


Одной из главнейших задач руководителя Администрации президента является проведение контроля за выполнением поручений руководителя страны. Наталья Кочанова в конце прошлого года сменила должность, став главой Совета Республики, но для Лукашенко словно ничего не изменилось.

Когда на совещании он потребовал еще раз проконтролировать исполнение своих поручений по импортозамещению, то обращался, прежде всего, к председателю верхней палаты парламента Кочановой, а на нового руководителя Администрации президента Игоря Сергеенко даже не смотрел.

Все эти действия Лукашенко, пожалуй, стали сюрпризом для остальных чиновников. Главный человек в правительстве, премьер Сергей Румас, сидел на совещании с отсутствующим взглядом.

Кроме Кочановой Лукашенко общался с его замами – вице-премьерами Дмитрием Крутым и Владимиром Кухаревым. На совещании с руководством Совета министров премьер-министр оказался словно лишний.
 
 
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В авторитарных странах многое о расстановке сил внутри номенклатуры говорят места чиновников рядом с первым лицом на публичных мероприятиях.
 
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