«Рождественские встречи» прошли в ГУО «Ясли-сад № 10 г. Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

По доброй традиции в январе 2020 года учреждение дошкольного образования посетили Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, иерей Виктор Никитюк, настоятель строящегося храма «Всецарица», детский хор Воскресной школы прихода Святых Благоверных князей Петра и Февроньи Муромских г. Бреста, председатель Ленинской районной г. Бреста организации РОО «Белая Русь» Татьяна Авдейчук, председатель местного благотворительного фонда «Новое поколение» Илонна Паневская, а также представители православной молодёжи.





Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн поздравил детей, родителей и гостей с праздником Рождества Христова. Хор воскресной школы и православная молодежь выступили с Рождественским концертом и театрализованной Новогодней постановкой. Для детей с ограниченными возможностями, посещающих учреждение дошкольного образования, гости вручили рождественские подарки: игрушки, развивающие игры, канцтовары, сладости.





Рождественские встречи принесли детям много ярких эмоций и незабываемых впечатлений.





Администрация, коллектив ГУО «Ясли-сад № 10 г. Бреста», а также родители воспитанников выражают искреннюю благодарность за оказанную благотворительную помощь и праздник для детей.