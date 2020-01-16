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«Рождественские встречи» прошли в ГУО «Ясли-сад № 10 г. Бреста»

16.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По доброй традиции в январе 2020 года учреждение дошкольного образования посетили Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, иерей Виктор Никитюк, настоятель строящегося храма «Всецарица», детский хор Воскресной школы прихода Святых Благоверных князей Петра и Февроньи Муромских г. Бреста, председатель Ленинской районной г. Бреста организации РОО «Белая Русь» Татьяна Авдейчук, председатель местного благотворительного фонда «Новое поколение» Илонна Паневская, а также представители православной молодёжи.

«Рождественские встречи» прошли в ГУО «Ясли-сад № 10 г. Бреста»

Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн поздравил детей, родителей и гостей с праздником Рождества Христова. Хор воскресной школы и православная молодежь выступили с Рождественским концертом и театрализованной Новогодней постановкой. Для детей с ограниченными возможностями, посещающих учреждение дошкольного образования, гости вручили рождественские подарки: игрушки, развивающие игры, канцтовары, сладости.

«Рождественские встречи» прошли в ГУО «Ясли-сад № 10 г. Бреста»

Рождественские встречи принесли детям много ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

«Рождественские встречи» прошли в ГУО «Ясли-сад № 10 г. Бреста»

Администрация, коллектив ГУО «Ясли-сад № 10 г. Бреста», а также родители воспитанников выражают искреннюю благодарность за оказанную благотворительную помощь и праздник для детей.

 
Теги: Брест
 
 
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  По доброй традиции в январе 2020 года учреждение дошкольного образования посетили Архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн, иерей Виктор Никитюк, настоятель ...
 
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