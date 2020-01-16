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В Брестской области тяжких преступлений стало меньше

16.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В прокуратуре Брестской области состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

В Брестской области тяжких преступлений стало меньше

Темой мероприятия стала эффективность работы по предупреждению убийств и других тяжких преступлений против жизни и здоровья. В Брестской области в 2019 году зарегистрировано 33 убийства (на 21% меньше по сравнению с 2018-м) и 101 факт причинения тяжких телесных повреждений (на 8% меньше). Больше всего таких злодеяний произошло в Барановичах и Московском районе Бреста. Основная причина тяжких преступлений, унесших жизни 37 человек, - бытовые конфликты, которые чаще всего возникали из-за чрезмерного употребления алкоголя.

"Участники совещания подчеркнули позитивные результаты при выполнении запланированных мероприятий, среди которых, например, уменьшение числа преступлений ранее судимых граждан, а также совершенных в отношении членов семьи. Вместе с тем не все поставленные задачи решены: ухудшилась обстановка в Пинске, Жабинковском и Лунинецком районах. По мнению первого заместителя прокурора Брестской области Сергея Туровца, такая ситуация обусловлена рядом просчетов в профилактической работе местных исполнительных и распорядительных органов, правоохранителей, социальных служб, органов опеки и попечительства", - отметили в областной прокуратуре.

В частности, в августе 2019 года в Ивановском районе от рук ранее судимого сожителя погибла 26-летняя женщина. Установлено, что мужчина состоял на профилактическом учете в милиции, однако работа с ним вовсе не проводилась.

По итогам заседания территориальным прокурорам даны конкретные поручения о проведении дополнительных надзорных мероприятий и внесении актов прокурорского реагирования.

 
Теги: Брест
 
 
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