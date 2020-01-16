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Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Аделаиде, обыграв Халеп

16.01.2020 13:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Аделаиде, обыграв Халеп
Женская теннисная ассоциация

В Аделаиде близится к завершению женский теннисный турнир с призовым фондом около $780 тыс. В полуфинале соревнований белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-е место в рейтинге WTA) встречалась с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп (4).

Наша спортсменка действовала очень успешно. За весь матч Соболенко заработала 33 виннера и допустила лишь 10 невынужденных ошибок. При этом белоруска пять раз подала на вылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Итоговая уверенная победа в двух сетах – 6:4, 6:2. Это первая победа нашей теннисистки над именитой румынкой и первая в нынешнем сезоне над игроком топ-10.

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За выход в финал соревнований Арина Соболенко поспорит с 19-летней украинкой Даяной Ястремской (24). Матч предварительно состоится 17 января в 03.30 по белорусскому времени. В другом полуфинале встретятся первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и американка Даниэль Коллинз (27), которая ранее выбила из борьбы нашу Александру Саснович.

Финал турнира в Аделаиде пройдет 18 января.

Тем временем, состоялась жеребьевка первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема Australian Open-2020. В первом раунде женского одиночного разряда Арина Соболенко сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро (54), а Александра Саснович (99) – с победителем квалификации. В мужском одиночном разряде Беларусь представит Егор Герасимов (98-е место в рейтинге ATP). В первом круге ему будет противостоять норвежец Каспер Рууд (46).

Имеет шанс пробиться в основную сетку одиночного турнира и наш Илья Ивашко (148). Для этого ему нужно в третьем квалификационном раунде обыграть китайца Чже Ли (206). А вот Ольга Говорцова уступила в матче второго круга квалификации американке Каролин Доулхайд и выбыла из турнира.

Матчи основной сетки Australian-Open-2020 стартуют 20 января.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешное выступление на турнире в Австралии с призовым фондом около $780 тыс.
 
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