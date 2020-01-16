Эпидемиологи предупредили туристов о вспышках инфекционных болезней в Польше и Китае

Источник материала: Виртуальный Брест

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предупредил о вспышках инфекционных заболеваний в Китае и Польше и дал советы туристам, которые собираются в эти регионы.

Фото: Reuters

По данным Центра, в китайском Ухане зарегистрирована вспышка пневмонии предположительно коронавирусной этиологии. Всего с 12 декабря заболело более 60 человек, один умер. Заболевание в большинстве случаев протекает в легкой и средней степени тяжести. Передачи вируса от человека к человеку пока не зарегистрировано.

Предположительно часть случаев заболевания связана с пребыванием заболевших на рынке морепродуктов. Не исключается передача инфекции воздушно-капельным путем. По данным СМИ в Таиланде такой же диагноз поставили 61-летней женщине. Оказалось, пенсионерка является уроженкой Уханя.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что следит за ситуацией, призвала не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами, но посоветовала странам быть готовыми быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.

Туристам, которые едут в Китай, рекомендуется:

избегать контактов с животными, птицами;

не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы;

не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты;

не контактировать тесно с людьми с симптомами острых респираторных инфекций;

мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе;

проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, а также после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), после кашля или чихания;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.

Также Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предупреждает о том, что в Польше, недалеко от границы с Беларусью, зафиксирована вспышка высокопатогенного гриппа птиц, вызванного вирусом гриппа A (H5N8). В гмине Усцимов в Люблинском воеводстве поражены четыре фермы, пало около 40 тысяч индюков и цесарок. Великопольском воеводстве вирус обнаружен на ферме в населенном пункте Тополя Оседле, где содержались 65 тысяч кур. Вокруг очагов заболевания образованы 10-километровые зоны, где проводятся ветеринарные ограничительные мероприятия по ликвидации эпидемии заболевания среди птиц. Предполагается, что вирус могли занести дикие птицы, которые не улетели на юг из-за аномально теплой погоды.

Случаев заболевания гриппом, вызванным этим возбудителем, среди населения не зарегистрировано. Но тем, кто собирается посетить эти регионы, специалисты рекомендуют избегать контакта с домашней и дикой птицей в хозяйствах, рынках и на водоемах, а также избегать контакта с мертвыми птицами или дикими птицами, проявляющими признаки болезни (вращательное движение головой, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние и пр.).

Также туристам не рекомендуют покупать для питания мясо птиц, полуфабрикаты из мяса птицы и яйца в местах несанкционированной торговли.