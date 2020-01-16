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Шок! В российских рыбных консервах снова обнаружили паразитов
Источник материала: Партизан
Консервы с гельминтами продавали в магазинах Гомельской области, но, не исключено, что такие же до сих пор продаются где-нибудь рядом с вами.
В печени трески балтийской натуральной с маркировкой «MaxiFISH» - производитель ООО «Сервис Партнер», Российская Федерация г. Калининград - обнаружены видимые гельминты.
В консервах из печени рыб стерилизованных — Печень трески натуральная с маркировкой «Рыбарь» производства ООО «Дальпромрыба», Российская Федерация, г. Домодедово, Московская область, на поверхности кусочков печени также обнаружены видимые гельминты.
Вышеуказанные наименования рыбных консервов запрещены к ввозу и обращению на территории Беларуси.
Консервы должны быть изъяты из обращения.
При обнаружении в торговой сети вышеуказанных наименований продукции граждан просят сообщить по телефону: 80232 68-43-97.
Если же вы приобрели данную продукцию ранее, следует возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения.
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Консервы с гельминтами продавали в магазинах Гомельской области, но, не исключено, что такие же до сих пор продаются где-нибудь рядом с вами.
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