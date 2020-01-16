Шок! В российских рыбных консервах снова обнаружили паразитов

Гомельская областная инспекция Госстандарта в торговой сети области выявила несоответствие реализуемых рыбных консервов требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и требованиям ГОСТ 13272-2009 «Консервы из печени рыб. Технические условия» по требованиям безопасности, а именно по органолептическому показателю — наличию посторонних примесей – видимых гельминтов на поверхности кусочков печени, а также в выделившимся жире для консервов рыбных стерилизованных. Госстандарта в торговой сети области выявила несоответствие реализуемых рыбных консервов требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и требованиям ГОСТ 13272-2009 «Консервы из печени рыб. Технические условия» по требованиям безопасности, а именно по органолептическому показателю — наличию посторонних примесей –





В печени трески балтийской натуральной с маркировкой «MaxiFISH» - производитель ООО «Сервис Партнер», Российская Федерация г. Калининград - обнаружены видимые гельминты.





В консервах из печени рыб стерилизованных — Печень трески натуральная с маркировкой «Рыбарь» производства ООО «Дальпромрыба», Российская Федерация, г. Домодедово, Московская область, на поверхности кусочков печени также обнаружены видимые гельминты.





Вышеуказанные наименования рыбных консервов запрещены к ввозу и обращению на территории Беларуси.





Консервы должны быть изъяты из обращения.





При обнаружении в торговой сети вышеуказанных наименований продукции граждан просят сообщить по телефону: 80232 68-43-97.





Если же вы приобрели данную продукцию ранее, следует возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения.