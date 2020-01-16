Парковку «Арена-сити» освобождают от брошенного транспорта: с 1 февраля она будет платной

Источник материала: Tut.by

Подземная парковка ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей в Минске станет платной с 1 февраля. Сейчас стоянку освобождают от брошенных машин и мотоциклов. Хозяев, которые не уберут свой транспорт до конца января или не заключат абонемент, будут искать через ГАИ и обяжут оплатить услуги парковки по прейскуранту.





С 1 февраля с водителей будут брать плату за нахождение транспорта на двух подземных уровнях парковки ТРЦ «Арена-сити» на проспекте Победителей, 89 в Минске. При этом, за первые два часа деньги взимать не будут, 3−4 час будет стоить 2 рубля, последующие часы — 1 рубль. Для посетителей Silver Screen четыре часа стоянки предоставят бесплатно.

Оборудование системы автоматизированной парковки уже установлено, пока оно работает в тестовом режиме и деньги с водителей не берут. На верхние надземные уровни паркинга посетители ТРЦ не попадут: они предназначены для автохауса, персонала обслуживающего ТРЦ и, возможно, для арендаторов.

Когда в 2013 году открывался ТРЦ «Арена-сити», то предполагалось, что многоэтажный паркинг будет предназначен для посетителей торгового объекта и он будет бесплатный. Однако, на практике получилось так, что на парковочные места ставили машины посетители концертов и мероприятий в спорткомплексе «Минск-Арена», расположенном через дорогу. Пользовались паркингом сотрудники и посетители соседних офисов офисов. Еще большую головную боль доставляет транспорт, который стоит на парковке годами: владельцы используют ее как место хранения машин и мотоциклов.

Несколько дней назад под щетки давно стоящих машин положили уведомления о том, что они должны освободить территорию автоматизированной парковки до 31 января текущего года. Если хозяин хочет оставить машину на паркинге, то он должен оформить абонемент на долгосрочное хранение.



Уведомление для автовладельцев. С обратной стороны есть QR-код, при сканировании которого можно получить доступ к договору публичной оферты. Фото: Максим Пушкин

Если машина останется на прежнем месте, то будет начисляться плата за хранение по установленному прайсу.

— У нас нет цели содрать деньги с владельцев автомобилей и мотоциклов, которые стоят уже очень давно. Мы просто освобождаем территорию парковки от брошенного транспорта, — рассказал AUTO.TUT.BY Владислав Чечетт, представитель оператора платной парковки. — В день, когда мы раскладывали уведомления для автовладельцев, то на -1 и -2 уровнях насчитали 214 авто, которые стоят уже очень давно. А еще есть мотоциклы, но до них мы пока не добрались.

Уже в первый день сами отозвались около 30 автомобилистов. Под стеклами некоторых авто есть номера телефонов владельцев, сейчас их обзванивают сотрудники ТРЦ и сообщают о грядущих изменениях. Хозяев машин, которые не выйдут на связь и не заберут свои авто, будут искать через ГАИ.





— Сообщаем людям, что если они хотят и дальше хранить на паркинге машину, то можно приобрести абонемент. Месяц стоянки обойдется в 80 рублей, при покупке абонемента на три месяца и более, стоимость за месяц составит 70 рублей. Для инвалидов будет действовать скидка 50%. Под абонементы предполагается отдать 40% парковочных мест двух нижних уровней. Определенное место за машиной с абонементом не закрепляется — авто может стать на любое свободное.

Вторым шагом сотрудников ТРЦ будет поиск владельцев мотоциклов, которых на одном парковочном месте стоит по несколько штук — зимуют. Им также будут предлагать условия для долгосрочного хранения.

Владислав Чечетт отметил, что для того, чтобы купить абонемент хозяину транспорта надо обращаться на инфоцентр ТРЦ: там можно узнать о правилах работы стоянки и подать заявку на получение абонемента.