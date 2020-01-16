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Парковку «Арена-сити» освобождают от брошенного транспорта: с 1 февраля она будет платной
Источник материала: Tut.by
Подземная парковка ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей в Минске станет платной с 1 февраля. Сейчас стоянку освобождают от брошенных машин и мотоциклов. Хозяев, которые не уберут свой транспорт до конца января или не заключат абонемент, будут искать через ГАИ и обяжут оплатить услуги парковки по прейскуранту.
С 1 февраля с водителей будут брать плату за нахождение транспорта на двух подземных уровнях парковки ТРЦ «Арена-сити» на проспекте Победителей, 89 в Минске. При этом, за первые два часа деньги взимать не будут, 3−4 час будет стоить 2 рубля, последующие часы — 1 рубль. Для посетителей Silver Screen четыре часа стоянки предоставят бесплатно.
Оборудование системы автоматизированной парковки уже установлено, пока оно работает в тестовом режиме и деньги с водителей не берут. На верхние надземные уровни паркинга посетители ТРЦ не попадут: они предназначены для автохауса, персонала обслуживающего ТРЦ и, возможно, для арендаторов.
Когда в 2013 году открывался ТРЦ «Арена-сити», то предполагалось, что многоэтажный паркинг будет предназначен для посетителей торгового объекта и он будет бесплатный. Однако, на практике получилось так, что на парковочные места ставили машины посетители концертов и мероприятий в спорткомплексе «Минск-Арена», расположенном через дорогу. Пользовались паркингом сотрудники и посетители соседних офисов офисов. Еще большую головную боль доставляет транспорт, который стоит на парковке годами: владельцы используют ее как место хранения машин и мотоциклов.
Несколько дней назад под щетки давно стоящих машин положили уведомления о том, что они должны освободить территорию автоматизированной парковки до 31 января текущего года. Если хозяин хочет оставить машину на паркинге, то он должен оформить абонемент на долгосрочное хранение.
Если машина останется на прежнем месте, то будет начисляться плата за хранение по установленному прайсу.
— У нас нет цели содрать деньги с владельцев автомобилей и мотоциклов, которые стоят уже очень давно. Мы просто освобождаем территорию парковки от брошенного транспорта, — рассказал AUTO.TUT.BY Владислав Чечетт, представитель оператора платной парковки. — В день, когда мы раскладывали уведомления для автовладельцев, то на -1 и -2 уровнях насчитали 214 авто, которые стоят уже очень давно. А еще есть мотоциклы, но до них мы пока не добрались.
Уже в первый день сами отозвались около 30 автомобилистов. Под стеклами некоторых авто есть номера телефонов владельцев, сейчас их обзванивают сотрудники ТРЦ и сообщают о грядущих изменениях. Хозяев машин, которые не выйдут на связь и не заберут свои авто, будут искать через ГАИ.
— Сообщаем людям, что если они хотят и дальше хранить на паркинге машину, то можно приобрести абонемент. Месяц стоянки обойдется в 80 рублей, при покупке абонемента на три месяца и более, стоимость за месяц составит 70 рублей. Для инвалидов будет действовать скидка 50%. Под абонементы предполагается отдать 40% парковочных мест двух нижних уровней. Определенное место за машиной с абонементом не закрепляется — авто может стать на любое свободное.
Вторым шагом сотрудников ТРЦ будет поиск владельцев мотоциклов, которых на одном парковочном месте стоит по несколько штук — зимуют. Им также будут предлагать условия для долгосрочного хранения.
Владислав Чечетт отметил, что для того, чтобы купить абонемент хозяину транспорта надо обращаться на инфоцентр ТРЦ: там можно узнать о правилах работы стоянки и подать заявку на получение абонемента.
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Сейчас стоянку освобождают от брошенных машин и мотоциклов. Хозяев, которые не уберут свой транспорт до конца января или не заключат абонемент, будут искать через...
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