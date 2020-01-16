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Латвия предложила свои порты для альтернативных поставок нефти в Беларусь

16.01.2020 14:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества. «С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность - импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности», - заявил Кришьянис Кариньш.

«Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси», - отметил глава правительства Латвии, передает БЕЛТА.

На уточняющий вопрос о сроках достижения подобных договоренностей, премьер-министр ответил: «Этот вопрос следует задавать компаниям. Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический. Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки».

«Что касается позиции Латвии, мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон», - добавил Кришьянис Кариньш.

Ранее посол Латвии в Беларуси в интервью БЕЛТА заявил, что транзит нефтепродуктов ведется давно. «Вопрос так называемых реверсных, или альтернативных, поставок нефти не нов в наших отношениях, эта тема появилась не в декабре минувшего года или в январе этого. Это вопрос, который в какой-то степени мы обсуждаем постоянно. Латвийское министерство транспорта 3 января подтвердило, что всегда готово участвовать, если будут проекты по альтернативным поставкам нефти», - сказал дипломат.

Как сообщалось, правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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