В Беларуси за 2019 год было выписано около 10 млн электронных рецептов

Специалисты привели статистику выписанных электронных рецептов в Беларуси за 2019 год. В частности, как сообщил замгендиректора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей КРУГЛИКОВ, за прошлый год в системе «Электронный рецепт» было выписано 10 млн 106 тыс. рецептов, из них 6 млн 700 тыс. – льготные, передает БЕЛТА .

По словам эксперта, из всех выписанных рецептов на долю электронных приходится около 32%, из льготных – порядка 42%. Сергей Кругликов отметил, что это новая уникальная технология даже в мировом масштабе. К ней сейчас привыкают как врачи, так и население. Чтобы не терять клиентов, все клиники и аптечные сети подключились к этому проекту.

В качестве еще одного примера удачного применения новых технологий в системе здравоохранения Сергей Кругликов привел единую городскую клиническую лабораторию. Данные анализов, сделанных практически во всех клиниках Минска, попадают в базу. Теперь врачам становятся доступны предыдущие показания лабораторных исследований, что облегчает процесс диагностики и лечения.