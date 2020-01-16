ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси за 2019 год было выписано около 10 млн электронных рецептов

16.01.2020 14:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси за 2019 год было выписано около 10 млн электронных рецептов
shutterstock.com

Специалисты привели статистику выписанных электронных рецептов в Беларуси за 2019 год. В частности, как сообщил замгендиректора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей КРУГЛИКОВ, за прошлый год в системе «Электронный рецепт» было выписано 10 млн 106 тыс. рецептов, из них 6 млн 700 тыс. – льготные, передает БЕЛТА.

В Беларуси за 2019 год было выписано около 10 млн электронных рецептов Электронные рецепты и карты. Что надо знать пациенту о новшествах Минздрава

По словам эксперта, из всех выписанных рецептов на долю электронных приходится около 32%, из льготных – порядка 42%. Сергей Кругликов отметил, что это новая уникальная технология даже в мировом масштабе. К ней сейчас привыкают как врачи, так и население. Чтобы не терять клиентов, все клиники и аптечные сети подключились к этому проекту.

В качестве еще одного примера удачного применения новых технологий в системе здравоохранения Сергей Кругликов привел единую городскую клиническую лабораторию. Данные анализов, сделанных практически во всех клиниках Минска, попадают в базу. Теперь врачам становятся доступны предыдущие показания лабораторных исследований, что облегчает процесс диагностики и лечения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из всех выписанных рецептов на долю электронных приходится около 32%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Парковку «Арена-сити» освобождают от брошенного транспорта: с 1 февраля она будет платной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика