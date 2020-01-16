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Американские военные рассказали о встрече с НЛО в 2004 году

16.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Американские военные рассказали о встрече с НЛО в 2004 году

Рассказы американских военных о встрече с НЛО обрели цикличность. Они откровенничают примерно раз в год.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на Пентагон уже публиковала фото- и кинохронику встреч американских военных с инопланетянами, или как предпочитают говорить серьезные люди, — с неопознанными объектами. На днях была опубликована новая пачка документов.

На этот раз рассекречен инцидент с авианосцем «Нимиц», которому в 2004 году повстречалось на пути «нечто» (странное). Подробно об этом рассказал командир эскадрильи Дэвид Фравор. И снова роль первоисточника досталась газете The New York Times.

По официальной версии, был некий объект, который увидели навигационные системы и перехватчиков, и судна. Он двигался со скоростью около 40 тысяч километров в час и маневрировал против всех законов физики. Инцидент был задокументирован командой «Нимица», а загадочный объект запечатлели приборы палубного истребителя. Так что все это отнюдь не голословные выдумки, господа.

После публикации NYT военным был направлен запрос согласно норме Freedom of Information Act —закон, который позволяет кому угодно требовать у кого угодно в США раскрыть информацию, если она имеет серьезное публичное значение. И ВМС США пришлось подчиниться.

Из официального ответа следует: видео, которое оказалось в сети, подлинное, и есть другие, но мы их никогда не увидим, потому что они под грифом «Особо секретно». В Пентагоне уверены —если тайное станет явным, то это приведет к «исключительно разрушительному подрыву национальной безопасности США».

Конспирологи уже активировали свои серые клеточки, ведь еще недавно Пентагон отрицал наличие других свидетельств существования НЛО. Что еще они от нас скрывают? Может плоскую Землю, которая кажется круглой лишь из-за межгалактического гигантского невидимого зеркала?

sb.by
 
 
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Рассказы американских военных о встрече с НЛО обрели цикличность. Они откровенничают примерно раз в год. Ранее газета The New York Times со ссылкой на Пентагон уже...
 
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