|
Подросток получил ожоги, пытаясь повторить трюк из видео на YouTube
16.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Несчастный случай произошёл в Великобритании.
Пытаясь повторить трюк из видео на YouTube, 10-летний мальчик получил ожоги. На нём сгорел пуховик, пишет BelfastLive.
Дейл Робинсон из Великобритании любил смотреть видео, где блогеры выполняли всевозможные трюки. Да, они были опасные, но выглядели очень эффектно.
Один из них настолько сильно впечатлил подростка, что он решил повторить это же на глазах у своих друзей. Мальчик планировал
Мама Дейла рассказала, что сын в ужасе бегал по детской площадке и умолял ему помочь. Мальчика доставили в больницу, где ему оказали первую помощь. Врачи уверяют, что шрамов не останется. Мама Дейла попросила других родителей быть внимательнее с детьми и соблюдать меры безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошёл в Великобритании. Пытаясь повторить трюк из видео на YouTube, 10-летний мальчик получил ожоги. На нём сгорел пуховик, пишет BelfastLive. Дейл...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)