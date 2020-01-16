Подросток получил ожоги, пытаясь повторить трюк из видео на YouTube

Источник материала: Вороновская газета





Несчастный случай произошёл в Великобритании.

Пытаясь повторить трюк из видео на YouTube, 10-летний мальчик получил ожоги. На нём сгорел пуховик, пишет BelfastLive.

Дейл Робинсон из Великобритании любил смотреть видео, где блогеры выполняли всевозможные трюки. Да, они были опасные, но выглядели очень эффектно.

Один из них настолько сильно впечатлил подростка, что он решил повторить это же на глазах у своих друзей. Мальчик планировал поджечь бензин, но в итоге после щелчка зажигалки пламя охватило его одежду и лицо. Ткань куртки «расплавилась», а нагретый наполнитель прилип к бровям и волосам.

Мама Дейла рассказала, что сын в ужасе бегал по детской площадке и умолял ему помочь. Мальчика доставили в больницу, где ему оказали первую помощь. Врачи уверяют, что шрамов не останется. Мама Дейла попросила других родителей быть внимательнее с детьми и соблюдать меры безопасности.

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