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«На питание одного человека в день расходуется 3 рубля 70 копеек. Вы нас оскорбили». Дзержинская больница судится с Дмитриевым

16.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

15 января прошло предварительное судебное заседание, в котором Дзержинская районная больница требовала от лидера «Говори правду» Андрея Дмитриева опровержения его выступления на СТВ во время парламентских выборов.

Напомним, во время теледебатов в ноябре месяце прошлого года Андрей Дмитриев показал в кадре фотографии обедов в Дзержинской районной больнице и РНПЦ «Мать и дитя», и возмутился тем, как кормят людей в регионе. В свою очередь Дзержинская больница посчитала, что это все порочит ее деловую репутацию и подала в суд на одного из лидеров «Говори правду» Андрея Дмитриева и ЗАО «Столичное телевидение».

Со стороны истца в суд пришли главврач больницы Владимир Губаш, замглавврача Александра Вариводская, юристы Валерия Лалина и Елена Вакула, а также диетолог больницы Нелли Аракелян. Из ЗАО «Столичное телевидение» в суд никто не явился.

— Из этих снимков следует, что питание в нашей больнице организовано на низком уровне, что не соответствует действительности и порочит деловую репутацию нашего учреждения. Питание пациентов в нашем учреждении — один из важнейших элементов комплексного лечения. На фотографии изображен вовсе не обед. В доказательство мы предоставили суду базу меню с октября 2019 года, поскольку выступление ответчика было именно в этот период. Из него очевидно, что обед всегда состоит из первого, второго, где есть мясо или рыба, салата и компота. Наши специалисты всегда стараются не повторять блюда. Считаем, что сведения ответчика формируют негативное отношение к нашей больнице и порочат репутацию, — заявили истцы.


Кроме того, особенно крамольными в Дзержинской районной больнице посчитали три фразы политика, произнесенные в эфире телеканала: «Это колоссальная разница», «Разве такое справедливо?», «Разве люди нашего Дзержинского района заслуживают это? Может быть, люди, которые живут в Дзержинске, малых городах, какие-то другие и платят другие налоги?» Это прям ай-яй-яй и стоило бы опубликовать опровержение.

Как несложно заметить, упор истец делает на то, что фотографии не соответствуют действительности — на них изображен вовсе не обед.

— Не может быть обеда без курятины, мяса, рыбы и первого, — заявил главврач больницы. — Контроль питания находится на постоянном мониторинге районного Центра гигиены и эпидемиологии. Ежемесячно проводятся расчет калорийности питания, у нас есть все документы. Также в прошлом году неоднократно нас проверяли вышестоящие органы. Пищеблок у нас соответствует нормам.

Из интересного: мы наконец-то узнали, сколько тратится на питание одного человека, пребывающего на стационаре в Дзержинской районной больнице, в день — 3 рубля 70 копеек (правда, тут необходимо учитывать и гуманитарную помощь, которую оказывают больнице. 30 тонн картофеля, например). Об этом ответственно заявила диетолог больницы Нелли Аракелян:

— На питание одного человека в день расходуется 3 рубля 70 копеек. Вы нас оскорбили, лично меня, мою службу, — сказала диетолог больницы.

Причем, по ее же словам, макароны, фигурирующие на фотографии, действительно могли давать, но не на обед, а на завтрак. Макароны, батон, масло и сыр. И вот тут уже вопросы возникают к тому, кто делал эти фотографии — Марине, которая лежала в Дзержинской районной больнице в апреле 2019 года, а в мае в РНПЦ в Минске, сделала фотографии разных обедов и потом передала их Андрею Дмитриеву.

— Показывая обе фотографии, я был абсолютно уверен, что они подлинные, и я искренне считаю, что это несправедливо. Мы узнали, что на обед тратится 3 рубля 70 копеек, и я не понимаю, почему в одном месте могут закупить еду, которую не стыдно показать, а в другом нет. Более того, я считаю, что этот иск — попытка ввести цензуру против государственных органов. Но именно Марине в одном месте дали такую еду, а в другом — другую, и мы сегодня стоим на страже таких Марин. Поэтому я считаю, что в этой ситуации есть политический аспект, — заявил Андрей Дмитриев. — В своем выступлении я не говорю ничего плохого, не имел задачи умалить ее достоинство, я говорил о том, чтобы к людям относились справедливо. Я предлагал выделить больше финансов Дзержинской больнице, поскольку по фото еды очевидно, что их не хватает.

Наши коллеги из газеты «Узвышша» после теледебатов Дмитриева очень оперативно скатались в больницу и выпустили фоторепортаж с места событий. Преподносится это так, как будто просто совпало: мол, больница периодически приглашает журналистов, чтобы рассказать о работе учреждения. Специально к приходу журналистов не готовились, «они просто посмотрели, как есть».

Старались не зря — теперь редакцию вызовут в качестве ответчика на следующее заседание.

Как бы там ни было, сторона ответчика заявила, что не согласна с иском и попросила отказать в иске. Адвокат Колесова-Гудилина считает, что сведения, которые распространены Дмитриевым, не порочат деловую репутацию больницы и соответствуют действительности. Адвокат заявила ходатайство о вызове в суд вышеупомянутой Марины. Туда же в качестве соответчика предстоит явиться и медсестре-диетологу из РНПЦ «Мать и дитя».

Следующее заседание суда состоится 29 января в 14.10


 
Теги: Минск
 
 
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15 января прошло предварительное судебное заседание, в котором Дзержинская районная больница требовала от лидера «Говори правду» Андрея...
 
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