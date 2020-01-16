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«Этого места нам не хватало». В Минске открылся бар, где устраивают dj-вечеринки и продают винил

16.01.2020 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно на Кальварийской, 21, рядом с метро «Молодежная», открылось музыкальное пространство Accidental point. Это локация для dj-сетов, магазин виниловых пластинок, книг, кофейня и бар, а еще площадка для музыкальных мероприятий, в том числе образовательных. «Это место про музыку, которого нам самим не хватало в городе и во всей стране», — говорит диджей и владелец Антон Онищенко.


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Антон говорит, что сегодня в Минске музыкальная культура развивается бурно. Большинство из мероприятий, правда, рейвовые и достаточно массовые. В Accidental point, наоборот, хотят проводить почти кулуарные и уютные ивенты, на которых гости чувствовали бы себя как дома. Основной акцент — на электронной музыке, но будут здесь развивать хип-хоп и другие актуальные направления.


Антон Онищенко

Локацию для своего пространства выбрали «почти в центре», рядом с метро «Молодежная». При желании от Немиги сюда можно дойти пешком. Антон рассказывает, что сейчас в Минске появилось много музыкантов, диджеев, продюсеров.

— Как после затишья возникают новые и новые имена. Есть те, кто выпускает свою музыку на зарубежных лейблах. И помимо того, что мы продаем пластинки этих ребят, мы еще устраиваем их выступления. То есть гости могут послушать живое выступление на синтезаторах, драм-машинах и купить на месте пластинку этого музыканта, — говорит владелец Accidental point.


Он отмечает, что покупка пластинки в магазине — это особый ритуал для диджея. Онлайн-покупка — это совсем другие эмоции. Но помимо музыкантов в пространстве ждут и всех тех, кто хочет, например, днем поработать за ноутбуком в приятной и не типичной для тех же кофеен атмосфере. Вечером — потанцевать в уютном месте.

Полноценной кухни здесь нет и не будет, но на перекус можно взять сэндвичи и круассаны.


Некоторые цены из меню:

эспрессо — 2,5 рубля; американо — 3 рубля; капучино — 3,5 рубля; флэт уайт — 4 рубля.

чай листовой — 4 рубля, имбирный чай — 6 рублей; какао — 3 рубля.

круассан — 3 рубля; круассан с джемом и сливочным маслом — 4 рубля.

сэндвич с чиабаттой, хумусом, огурцом и салатом с семечками — 8 рублей; сэндвич с чиабаттой, томатом, базиликом, моцареллой и кедровыми орешками — 8 рублей.


Владелец Accidental point признается, что все пространство сделали за три недели. На какой-то один из видов деятельности ставки он не делает, потому что заранее предсказать, что будет приносить большую часть дохода, сложно.

— Что будет окупать нас? Вечеринки, продажи пластинок, книг и комиксов, мастер-классы или школа диджеинга? Я не знаю. Главное, что мы не боимся изменений и постоянно что-то меняем. У нас было свое представление о том, какого места в музыкальном плане не хватало городу и стране. И у нас получилось создать это место.

Все мероприятия в Accidental point вы можете отслеживать здесь. А вообще все минские вечеринки — по этой ссылке.

Магазин виниловых пластинок работает с 16.00 до 21.00 с пятницы по воскресенье (понедельник и вторник — выходной).

Музыкальный бар работает в среду, четверг и воскресенье с 16.00 до 23.00, в пятницу и субботу — с 16.00 до 02.00 (понедельник и вторник — выходной).

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Теги: Минск
 
 
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Недавно на Кальварийской, 21, рядом с метро «Молодежная», открылось музыкальное пространство Accidental point. Это место для dj-сетов, магазин виниловых пластинок, книг,...
 
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