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Раскрыт размер ядерного арсенала США
Источник материала: Tut.by
В настоящее время в распоряжении Соединенных Штатов имеется 1750 развернутых ядерных боеголовок, в резерве находится 2050 боеголовок, демонтажа ожидает примерно 2000 боеголовок, доводя общее число боеголовок до 5800. Текущий размер ядерного арсенала США
Из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, примерно 900 — для подводных лодок. Еще 300 боеголовок находятся в США на базах бомбардировщиков. Остальные 150 тактических — на европейских объектах.
В публикации указывается, что американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах США и пяти европейских странах.
Местом с наибольшим количеством ядерного оружия считается комплекс подземных хранилищ и боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке (Нью-Мексико), где боеголовки ожидают отправки на завод Pantex (Техас) для утилизации.
В январе издание The Drive сообщало, что американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress в качестве носителей оружия потеряли термоядерные бомбы B61−7 и B83−1, но сохранили крылатые ракеты AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM) класса «воздух — земля» с термоядерными боеголовками W80−1, тогда как переносчиком термоядерных бомб B61−7, B61−11 и B83−1 останутся созданные по стелс-технологии стратегические бомбардировщики В-2A Spirit.
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Большая часть боеголовок находится на подводных лодках.
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