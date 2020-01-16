В перерыве о безопасности

Источник материала: Новости Дзержинска

Руководитель Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям встретился с трудовым коллективом ООО «Завод-Евромаш».

Максим Валерьевич рассказал об основных причинах возникновения пожаров, акцентировав внимание на том, что большинство пожаров происходит именно по вине человеческой беспечности, предостерёг от курения в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Также начальник Дзержинского РОЧС напомнил о важности установки в доме автономных пожарных извещателей и их пользе, приведя конкретный пример, когда в 2019 году благодаря АПИ, в Дзержинском районе женщина спасла свою пожилую соседку.

В завершении встречи работникам ещё раз объяснили правила пользования электрическими приборами, а также различного вида обогревателями.











