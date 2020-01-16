Выставка доспехов «Крылатые всадники»

Источник материала: Горецкий вестник





Фото носит иллюстративный характер

Уникальная выставка копий доспехов и оружия XVI — XVII веков открылась в Горецком районном историко-этнографическом музее. Работы автора — мастера из Могилева Сергея Нурматова — с успехом выставлялись не только во многих городах Беларуси, но и в музеях Польши, Литвы, Украины, России, Италии.

Воссозданием копий исторических реликвий Сергей Нурматов занимается более 15 лет. Прочел немало книг, изучил сотни музейных экспонатов и гравюр. Все его работы созданы с максимальной точностью по оригинальным образцам в своей мастерской вручную. Из инструментов — молот, зубила, деревянные колодки, различные вытяжки, из материалов — сталь и железо. На изготовление одного доспеха уходит от двух недель до полугода, иногда и больше. Сегодня в коллекции Нурматова несколько сот экспонатов.

В экспозиции, около сотни работ: представлено несколько вариантов костюмного доспеха рыцарей, а также полный конный доспех. Любой посетитель по желанию сможет еще больше окунуться в прошлое, примерив на себя некоторые атрибуты военной экипировки, и вдобавок сфотографироваться в них.

Выставка продлиться до 14 марта 2020 года. Режим работы: вторник-воскресенье с 9.30 до 17.00. Выходной — понедельник.

Стоимость билетов: дети с пяти лет, школьники, студенты, пенсионеры, организованные группы независимо от возраста (от 9 человек) — 2 руб., взрослые и другие категории посетителей — 3 руб. 50 коп., дети до 5 лет — бесплатно.

Ждем вас по адресу: г. Горки, ул. Крупской, 3.

Справки по тел.: 5-93-18, 5-93-19.