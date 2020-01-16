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Белорусские ученые разработали первый в мире круглогодично работающий атмосферный лидар

16.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусские ученые для исследования атмосферы в условиях Антарктиды изобрели круглогодично работающий лидар, сообщил в пресс-центре БЕЛТА директор Института физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси Максим Богданович.

Белорусские ученые разработали первый в мире круглогодично работающий атмосферный лидар

«В этом году мы завершили разработку прибора, так называемого атмосферного лидара контейнерного типа. В конце года, предположительно, он будет доставлен в Антарктиду. Прибор поможет нашим ученым проводить исследования атмосферы. Это будет первый в мире круглогодично работающий лидар. Это разработка Института физики, которая пользуется спросом во всем мире: и в России, и в Китае, и в европейских странах. В этой области мы имеем большой авторитет», — сказал Максим Богданович. Институт физики является одним из инициаторов Европейской лидарной сети, которая насчитывает несколько десятков лидарных станций и помогает оценивать перенос загрязнений в атмосфере. Практически на каждой такой станции установлено программное обеспечение, разработанное белорусскими учеными.

Кроме того, Институт физики планирует в этом году открыть новый Центр лазерных промышленных технологий. «Что касается лазерных технологий, мы преуспеваем в области лазерной оптической медицины. По этому направлению мы являемся лидерами в СНГ и в мире занимаем не последнее место, — отметил директор института. — В этом году мы заключили контракт с Китаем на создание оборудования для диагностики желтухи у детей и установки для ее лечения. Каждый роддом Беларуси имеет такой аппарат».

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Белорусские ученые для исследования атмосферы в условиях Антарктиды изобрели круглогодично работающий лидар, сообщил в пресс-центре БЕЛТА директор Института...
 
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