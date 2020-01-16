ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евро подорожал до максимума за 9 месяцев

16.01.2020 13:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский рубль к завершению торгов отыграл утренние потери и смог укрепиться к доллару и российскому рублю. Стоимость валютной корзины опустилась на 0,04% и покинула максимум за два года.

Сегодня в начале торгов белорусский рубль девальвировался ко всем валютам второй день подряд. Однако к завершению торгов ему удалось укрепиться к доллару и российскому рублю.

Правда, курс доллара снизился символически - всего на 0,0001 BYN до 2,1247 BYN/USD, покинув максимальный уровень за 281 день, на котором оказался по итогам вчерашних торгов.

Кус евро вырос на 0,0043 BYN до 2,3692 BYN/EUR. Это максимум за 9 месяцев с 17 апреля 2019 года. С начала января евро подорожал всего на 0,0055 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0059 BYN до 3,4523 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за неделю.

Напомним, что в начале текущей недели российский рубль подорожал до 3,4671 BYN/100 RUB — максимума за 22+ месяца.

Центробанк России

Банк России девальвировал российский рубль к евро и доллару расчётами на завтра. Так, официальный курс евро вырос на 28 копеек до 68,6560 российских рублей, а официальный курс доллара вырос всего на 14 копеек до 61,5694 российских рублей.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль к завершению торгов отыграл утренние потери и смог укрепиться к доллару и российскому рублю. Стоимость валютной корзины опустилась на 0,04% и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда введут ограничения на въезд в части Минска в определённые часы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика