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Оказывается, со Светланой Алексиевич можно попить чаю. Сколько это стоит

16.01.2020 13:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 15 янвая, на платформе «Улей» началась любопытная кампания – в пользу первого инклюзивного спектакля на сцене Купаловского театра с целой сотней артистов! Эту крауд-кампанию, как и любую другую, можно поощрить донатом – причем максимальная сумма денежной помощи позволяет выпить чаю со Светланой Алексиевич. Мы не обманем, сказав, что подобные инициативы должны быть известны каждому, поэтому рассказываем о ней немедля.

Над постановкой работает минский семейный инклюзивный театр «і» – он помогает детям с аутизмом налаживать контакты с социумом и развиваться через творчество. С 2016 года театр ставит спектакли для всей семьи, однако у него нет собственной площадки для выступлений и репетиций. Крауд-кампанию придумали, чтобы юные артисты наконец ощутили вкус настоящей сцены – и сразу одной из главных сцен всей Беларуси. По итогу 29 февраля в 11:30 в Купаловском можно будет увидеть постановку «Аднойчы ў вялізным горадзе».

«Аднойчы ў вялізным горадзе» – это 3D-спектакль; в его основу лег рассказ Федора Достоевского. Произведение обыгрывает историю мальчика, который потерял семью и в одиночку остался на холодных городских улицах. В первую очередь пьеса рассчитана на взрослого зрителя, но поднятые в ней вопросы свободы выбора и социального неравенства, веры в добро и справедливости поймут и дети.

За помощь проекту организаторы предлагают набор лотов. Например: за семь рублей (и выше) – билет на спектакль; за 50 рублей вам дадут абонемент на тренировку по муай-тай с Виталем Гурковым; за 100 рублей – два билета на концерт группы NIZKIZ (назначен на 15 февраля); за 200 рублей вас пригласят в ВИП-ложу в компании Светланой Алексиевич, после чего вместе с ней вы отправитесь пить чай в буфете Купаловского. Подробности ищите по ссылке. Да, почти забыли: чувство, что вы выполнили доброе дело, достанется бесплатно!

Читайте по теме: Жертвовать собой, чтобы оставаться честной. Беседа со Светланой Алексиевич

 
 
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Вчера, 15 янвая, на платформе «Улей» началась любопытная кампания – в пользу первого инклюзивного спектакля на сцене Купаловского театра с целой сотней...
 
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