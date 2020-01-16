Источник материала: Аргументы и факты

В некоторых странах, когда заказываешь что-либо из меню, на чеке пишут код, по которому ты можешь попасть в туалет. ©

С удивлением узнала, что вход в туалет в ресторане быстрого питания «Лидо» возле Комаровского рынка в Минске сделали платным. Даже турникеты уже поставили. Якобы посетители ресторана жаловались на посторонних, которые приходят только справить нужду и ничего не заказывают.

И кому сделали лучше? Возможно, посторонних и поубавится, но почему клиенты ресторана должны платить за туалет? Мне казалось, что эта услуга по умолчанию должна быть в точке общепита. Можно было бы сделать как в западноевропейских странах. Там, когда заказываешь что-либо из меню, на чеке пишут код, по которому ты можешь попасть в туалет. Но у нас свой белорусский маркетинг. Я готова платить за туалет, но не в кафе же! С посетителей плата браться не должна. Это издевательство над людьми! А что будет дальше? Сделают платными умывальники, чтобы помыть руки?

Да уж, деньги не пахнут, зато углы заведения теперь будут вонять.

И. Рубацкая, Минск