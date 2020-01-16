В битвах под Сталинградом отважно воевали десятки наших земляков

Огненные события конца 1942 – начала 1943-го коренным образом изменили ход войны. Закончились бесконечные отступления советских войск, и было положено начало изгнанию врага. В этом — главное историческое значение Сталинградской битвы в период Великой Отечественной войны.

19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Кровопролитные бои не утихали ни днем, ни ночью, сражения шли за каждую пядь земли, за каждый сталинградский дом. «За Волгой для нас земли нет!» — этот девиз был на устах у каждого офицера и солдата Красной Армии. Воины проявляли беспрецедентные примеры массового героизма и мужества не только потому, что человек в погонах обязан выполнять приказ. Как рассказывали бывалые воины, это было требование собственного сердца и разума. Ведь на карту была поставлена судьба и Родины, и каждого человека.

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