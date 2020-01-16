Производство сельскохозяйственной продукции в 2019 году увеличилось на 2,9 процента

Источник материала: Ежедневник





В 2019 году в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 20,9 млрд рублей и увеличилось по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах на 2,9%, сообщает Белстат.

В сельскохозяйственных организациях в 2019 году произведено продукции на 17,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 4,2% больше, чем в предыдущем году.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимает Минская область (24,8%), далее следуют Брестская (19,8%), Гродненская (16,6%), Гомельская (14,7%), Витебская (12,2%) и Могилевская (11,8%) области.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1808,2 тыс. тонн, молока – 7392,6 тыс. тонн, яиц – 3514,5 млн. штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7330,9 тыс. тонн, картофеля – 6105,3 тыс. тонн, овощей – 1854,5 тыс. тонн, сахарной свеклы – 4927,3 тыс. тонн.

В общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственные организации занимают 82,7%, при этом на их долю приходится 95,4% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96,2%, яиц – 82,8%, зерна – 94,6%, картофеля – 10,7% и овощей – 12,8%.