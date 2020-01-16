На базе ОАО «ТБЗ Усяж» состоялся выездной прием граждан, который провела председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева.

Граждане поднимали вопросы благоустройства поселка,строительства детской площадки, текущего содержания улично-дорожной сети, наружного освещения, а также функционирования системы водоотведения в деревне Шпаковщина.

Все вопросы взяты на контроль.Обращения, требующие дополнительного изучения, будут рассмотрены в установленном порядке.

Корр. «КС»

На фото: Во время приема