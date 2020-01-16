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В Беларуси обновлена база земельного налога в 2020 году

16.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси обновлена база земельного налога в 2020 году

Национальное кадастровое агентство Госкомимущества — оператор государственного информационного ресурса «Регистр стоимости земель, земельных участков» — на своем интернет-ресурсе предоставляет возможность каждому желающему узнать налоговую базу для уплаты земельного налога в 2020 году. Такая информация размещена на сайте Госкомимущества, сообщает БЕЛТА.

Налоговая база земельного налога определяется в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом, в белорусских рублях на 1 января календарного года, за который производится исчисление налога.

В соответствии с нормами указа №503 «О налогообложении», налоговая база земельного налога на 1 января 2020 года определяется по видам функционального использования земель. Для жилой многоквартирной, жилой усадебной и рекреационной зон — в белорусских рублях на дату оценки этих зон, проиндексированных с применением сложившегося индекса роста потребительских цен за 2018-й и прогнозных индексов роста потребительских цен на 2019 и 2020 годы; для общественно-деловой и производственной зон — в белорусских рублях на дату кадастровой оценки земель, проиндексированных с применением прогнозного индекса роста потребительских цен на 2020 год.

По информации Минфина, размер сложившегося индекса роста потребительских цен за 2018 год составляет 104,9%, размеры прогнозных индексов роста потребительских цен на 2019 и 2020 годы — 105,9% и 105% соответственно.

В Госкомимуществе обращают внимание, что при определении кадастровой стоимости для расчета налоговой базы земельного налога с помощью vl.nca.by необходимо пользоваться разделом «Налоговая база земельного налога», в котором кадастровая стоимость для расчета налоговой базы земельного налога определяется автоматически по описанному выше алгоритму.

С правилами исчисления и уплаты земельного налога можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам, а проверить объекты налогообложения — в личном кабинете плательщика (для физлиц).

https://www.belta.by/

 
 
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Национальное кадастровое агентство Госкомимущества — оператор государственного информационного ресурса «Регистр стоимости земель, земельных участков» — на...
 
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