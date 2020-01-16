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С молниеносной скоростью: Путин назначил Мишустина премьером, а Медведева - зампредом Совбеза
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее экс-премьера Дмитрия Медведева.
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Президент РФ Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее экс-премьера Дмитрия Медведева.
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