Есть рекорд! Минский аэропорт впервые обогнал аэропорт Вильнюса









Теперь же минский аэропорт обогнал вильнюсский в чистой конкурентной борьбе.





Сайт предприятия сообщает: за 2019 год Национальный аэропорт Минск обслужил 5.101.766 человек (на 12,5% больше, чем годом ранее).





Август стал самым интенсивным месяцем прошлого года: аэропортом обслужено 592.624 пассажира. А 16 августа зафиксирован максимум по обслуженным пассажирам в день: 20.785 человек.





Число обслуженных авиарейсов за год составило 28.417 (в среднем по 78 в день, или каждые 18 минут). Больше всего авиарейсов обслужили во время II Европейских игр, 21 июня 2019–го: 208 рейсов за сутки, или по одному рейсу каждые 7 минут.





Тем временем аэропорт Вильнюс обслужил за 2019 год 5.004.922 пассажира. Таким образом, минский аэропорт справился лучше на 96.844 пассажира.





По данным управляющей компании Lietuvos Oro Uostai, на долю лоукостов приходится более половины всего пассажиропотока в Литве. Так, Ryanair занимает 33% рынка, WizzAir — 22%, Norvegian Air Shuttle — 3%.









Средняя загрузка лоукост-самолетов в Вильнюсе составила 80%, в целом по Литве — 81%. В Минск же летает только один номинальный лоукост — испанский Vueling, который выполняет рейсы раз в неделю только в летнем расписании.





Однако в целом все аэропорты Литвы по пассажиропотоку сильно обгоняют все аэропорты Беларуси. Так, аэропорт Каунаса в 2019–м обслужил 1.160.672 пассажира, аэропорт Паланги — 338.309 человек. Таким образом, все три международных аэропорта Литвы в сумме обслужили 6.503.903 пассажира.





В то время как все областные аэропорты Беларуси обслуживают в сумме около 100 тысяч человек (в 2018–м — 95.357 пассажиров, статистики за 2019–й пока нет).





Из Национального аэропорта Минск в 2019 году выполнялись регулярные рейсы по 70 направлениям в 59 городов 33 стран, из аэропорта Вильнюс — по 72 направлениям в 29 странах.