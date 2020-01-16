Спасатели! Может ли быть более важная и благородная работа на свете? Протягивать руку помощи в самой трудной, а иногда и безвыходной ситуации способен не каждый. Пожары, дорожно-транспортные происшествия, работа на воде, в лесах, в небе – спасатели готовы к решению самых сложных задач.

Когда случается беда, первыми на помощь к пострадавшим приходят спасатели – бесстрашные, отважные, преданные своей профессии и сильные духом люди, которые, не задумываясь, готовы пожертвовать собой ради спасения человеческой жизни.

Заместитель начальника Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям подполковник внутренней службы Валерий Валерьевич Волков выбрал непростой, но благородный путь спасателя по примеру отца.

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