«БЕЛДЖИ» рассмотрит изменение условий покупки Geely в кредит для отдельных категорий граждан

Источник материала: Вороновская газета





«БЕЛДЖИ» готово рассмотреть вопрос изменения условий программы кредитования покупки автомобилей Geely для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА .

На вопрос, будет ли в текущем году влиять на рынок автомобилей действие указа №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов», Геннадий Свидерский ответил, что по данным дилеров, которые с работают с «БЕЛДЖИ», из-за указа действительно существенно сокращаются возможности продажи отечественных автомобилей. «Мы попросили правительство (и я знаю, что есть согласие) рассмотреть этот вопрос с точки зрения создания условий для развития отечественного автопрома», — сказал директор предприятия. Он выразил надежду, что этот вопрос будет всесторонне рассмотрен соответствующими министерствами и ведомствами для принятия оптимального решения.

Вместе с тем он озвучил свое видение того, как можно разрешить ситуацию: «Поскольку указ ссылается на многодетных и инвалидов, может быть, нам модифицировать свою финансовую программу и вместо 3,9% для инвалидов и многодетных сделать 0,1%».

При этом Геннадий Свидерский подчеркнул: важно, чтобы этот механизм использовался действительно теми категориями граждан, на которых он будет рассчитан, а не теми, кто хочет «нагреть на этом руки».

«Пока я не готов сказать, что мы это сделаем, во всяком случае, мы будем изучать этот вопрос, чтобы сделать не только административный, но и рыночный шаг, чтобы создать на своем рынке базовые условия, которые будут выгодны и производителям, и потребителям «, — добавил директор предприятия.

В настоящее время действует программа кредитования физлиц на покупку автомобилей Geely, которая распространяется на авто марки Atlas и Emgrand X7, приобретаемые через официальных дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ». Кредитное предложение предусматривает сниженную процентную ставку по кредиту в первые 2-3 года кредитования — 3,9% годовых. В дальнейшем ставка будет равна ставке рефинансирования, увеличенной на 3,9 процентного пункта.

Торжественное открытие завода «БЕЛДЖИ» состоялось 17 ноября 2017 года. Новое предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).

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