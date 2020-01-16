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«БЕЛДЖИ» рассмотрит изменение условий покупки Geely в кредит для отдельных категорий граждан

16.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«БЕЛДЖИ» рассмотрит изменение условий покупки Geely в кредит для отдельных категорий граждан

«БЕЛДЖИ» готово рассмотреть вопрос изменения условий программы кредитования покупки автомобилей Geely для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос, будет ли в текущем году влиять на рынок автомобилей действие указа №140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов», Геннадий Свидерский ответил, что по данным дилеров, которые с работают с «БЕЛДЖИ», из-за указа действительно существенно сокращаются возможности продажи отечественных автомобилей. «Мы попросили правительство (и я знаю, что есть согласие) рассмотреть этот вопрос с точки зрения создания условий для развития отечественного автопрома», — сказал директор предприятия. Он выразил надежду, что этот вопрос будет всесторонне рассмотрен соответствующими министерствами и ведомствами для принятия оптимального решения.

Вместе с тем он озвучил свое видение того, как можно разрешить ситуацию: «Поскольку указ ссылается на многодетных и инвалидов, может быть, нам модифицировать свою финансовую программу и вместо 3,9% для инвалидов и многодетных сделать 0,1%».

При этом Геннадий Свидерский подчеркнул: важно, чтобы этот механизм использовался действительно теми категориями граждан, на которых он будет рассчитан, а не теми, кто хочет «нагреть на этом руки».

«Пока я не готов сказать, что мы это сделаем, во всяком случае, мы будем изучать этот вопрос, чтобы сделать не только административный, но и рыночный шаг, чтобы создать на своем рынке базовые условия, которые будут выгодны и производителям, и потребителям«, — добавил директор предприятия.

В настоящее время действует программа кредитования физлиц на покупку автомобилей Geely, которая распространяется на авто марки Atlas и Emgrand X7, приобретаемые через официальных дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ». Кредитное предложение предусматривает сниженную процентную ставку по кредиту в первые 2-3 года кредитования — 3,9% годовых. В дальнейшем ставка будет равна ставке рефинансирования, увеличенной на 3,9 процентного пункта.

Торжественное открытие завода «БЕЛДЖИ» состоялось 17 ноября 2017 года. Новое предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).

https://www.belta.by/

 
 
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«БЕЛДЖИ» готово рассмотреть вопрос изменения условий программы кредитования покупки автомобилей Geely для отдельных категорий граждан. Об этом сообщил сегодня...
 
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