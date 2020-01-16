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75-летний Максим Дунаевский решил жениться в восьмой раз

16.01.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

75-летний Максим Дунаевский сообщил о переменах в личной жизни. Композитор подал на развод с 47-летней Мариной Рождественской, пишет cosmo.ru.

Дунаевский стал героем шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Народный артист России в беседе с телеведущим признался, что его седьмой брак потерпел крах.

«Наша с Мариной совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра», — заявил Дунаевский.


Кадр из телепрограммы

Несмотря на развод, Максим Исаакович с теплотой вспомнил то время, когда познакомился с Рождественской. По словам композитора, Марина красиво ворвалась в его жизнь. Тогда ей было 25 лет.

«Я чувствовал себя мальчишкой рядом с ней. Сейчас, впрочем, тоже чувствую себя молодым. Марина при знакомстве не знала, что она станет моей седьмой женой. Она прошла проверку временем», — отметил музыкант.

Дунаевский и Рождественская были обвенчаны. В 2002 году Марина родила от артиста дочь Полину. Композитор также удочерил дочь Рождественской от прошлого брака Марию.

По словам Максима Исааковича, ему очень жаль, что их с Мариной семейная жизнь закончилась. «Есть вещи, которые делают невозможной эту жизнь. Марина со мной не согласна, но я это вижу», — пояснил Дунаевский. Мужчина рассказал, что Рождественская очень переживает из-за развода, и он, как может, сглаживает все моменты. «Сделаю всё, чтобы ее жизнь была прекрасной и после меня», — заверил композитор.

Дунаевский признался, что сейчас в его жизни есть близкий человек — музыковед по имени Алла. Корчевников спросил артиста, сделает ли он новой возлюбленной предложение. «Ну посмотрим. Вы от меня сейчас хотите услышать „да“. Хорошо, скажу: „Да!“» — заявил Дунаевский.

 
 
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Он расстался со своей 47-летней супругой.
 
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