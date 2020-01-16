Инвестиционная программа Минской области на 2020 год утверждена депутатами Минского областного Совета на очередной сессии.

Данная программа разработана с целью эффективного и рационального использования средств областного бюджета, направляемые на инвестиции в основной капитал. Основными принципами программы являются концентрация средств областного бюджета на вводимых в эксплуатацию в 2020 году объектах, имеющих высокую степень готовности, сокращение объемов сверхнормативного незавершенного строительства. Основными направлениями данной программы являются эффективное использование средств областного бюджета, реализация инвестиционных проектов с проектированием, строительством и реконструкцией объектов, включенных в настоящую программу.

В настоящую программу включено 76 объектов, проектирование, строительство (реконструкцию) которых в 2020 году планируется осуществлять за счет средств областного бюджета. В числе объектов – “Строительствр пожарного депо в агрогородке Слобода Смолевичского района”, “Строительство поликлиники в городе Смолевичи (включая изыскательские работы), “Детский ясли-сад по генплану №31 в северо-западной части города Смолевичи” (включая проектно-изыскательские работы и кредиторскую задолженность) (долевое участие), “Общеобразовательная школа по генплану №35 в северо-западной части города Смолевичи” (включая проектно-изыскательские работы и кредиторскую задолженность).

Корр. “КС”.