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Минский ландшафтный форум 7.0 откроет новые возможности для профессионалов

16.01.2020 15:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минский ландшафтный форум 7.0 откроет новые возможности для профессионалов
Фото из открытых источников

Форум – это площадка для нетворкинга, знакомств, обмена знаниями и получения опыта. В отеле «Виктория Олимп», где он будет проводиться, соберутся ландшафтные дизайнеры, производители и поставщики товаров для дизайна. Минский ландшафтный форум 7.0 приглашает всех, кто горит желанием менять мир вокруг, и предлагает реальные возможности для развития. Информационный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Форум проработает 4 дня – с 28 февраля по 2 марта 2020 года. 

Чего ожидать?

  • Будет открыта площадка для тесной коммуникации профессионалов.
  • Компании-партнеры представят свои товары и новые разработки для ландшафтного дизайна.
  • Приглашенные спикеры проведут лекции и пообщаются с гостями лично.

Также в рамках форума пройдет награждение победителей конкурса ландшафтных проектов и реализованных садов «PROландшафт 2020».

Лекции и мастер-классы

Программа 29 февраля и 1 марта – это, в первую очередь, лекции: спикеры форума охватят все сферы, важные для ландшафтного дизайнера. Гости смогут перенять опыт настоящих мастеров дизайна и получат инструменты для практического решения проблем. 

  • Какие есть психологические нюансы работы в сфере ландшафтного дизайна?
  • Как позиционировать себя на рынке и привлечь больше клиентов и партнеров?
  • Какие нюансы есть в ведении бизнеса, который касается ландшафтного искусства?
  • Какие появились новые варианты проектирования, что сейчас в тренде, чем интересуются коллеги во всем мире?

Участники форума получат ответы на эти и многие другие вопросы. Спикеры делают акцент на практике: в программе – реальные кейсы, конкретные примеры, обмен существенными навыками и опытом.

28 февраля и 2 марта – VIP-дни с максимально интенсивными мастер-классами. Проводят их звезды индустрии ландшафтного дизайна: Витторио Перетто 28 февраля и Джеймс Хитчмо 2 марта. Кроме того, оба мастера дадут лекции – 29 февраля и 1 марта соответственно.

Минский ландшафтный форум 7.0 собирает индивидуальных специалистов, представителей частных компаний и государственных структур, белорусов и гостей из-за рубежа. Организатор Ассоциация ландшафтных дизайнеров в Минске обеспечит участников всем необходимым: угощения, чай и кофе, горячие обеды. Кроме того, для заграничных гостей действует безвизовый режим – 30 дней. Как подать заявку и оплатить участие – читайте на сайте Форума.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Ландшафтные дизайнеры, производители и поставщики товаров для дизайна соберутся с 28 февраля по 2 марта 2020 года в Минске для нетворкинга, знакомств, обмена знаниями...
 
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