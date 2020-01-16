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Девушка рассталась с парнем, а её кошка начала скучать по нему

16.01.2020 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка рассталась с возлюбленным, но не предполагала, как ее кошка начнет по нему скучать. 

По информации BBC, 22-летняя Эбби из Техаса рассталась с парнем. Одной из главных проблем оказалось то, как сказать своей кошке, которая обожала молодого человека, что он ушел. 

Девушка спросила в соцсетях: «Как мне объяснить моему коту, который любил этого парня больше всего на свете, что он не придет снова никогда».  

Более 13 тысяч ретвитов  и 250 тысяч лайков собрал пост Эбби. Она рассказала, что была шокирована тем, как много людей с ней связались.  

«Люди были очень милы, я не ожидала столько ответов».  

Девушка рассталась с парнем, а её кошка начала скучать по нему
Фото: ABBY GOVINDAN

Девушка добавила, что на самом деле собачница, но завела кошку по кличке Анджали. Ей было 12 лет.   

Эбби признает, что между питомцем и экс-бойфрендом было невероятное понимание. Всякий раз, как кошка слышала о том, что к дому подъезжала машина, она сразу бежала к двери.  

«Я думаю, она поняла, что что-то произошло, ведь когда я пришла домой после расставания, она была гораздо более нежна со мной, чем обычно. Я вижу, как она пытается выяснить, что происходит. Она подходит, чтобы проверить меня, когда я плачу».  

В ответах пользователи соцсетей начали делиться своими историями. Эми Лойд из Теннесси ответила, что после развода собака семьи впала в депрессию. Поэтому пришлось завести еще одного питомца – для компании.  

Элейн Хенли из Ассоциации консультантов по поведению домашних животных говорит, что питомцы в состоянии понять поведение и эмоции людей.  

Если в доме раздражены и спорят, то животные уловят эмоции, но не смогут понять причины. Это может привести к их неожиданной реакции – агрессии, перееданию, излишней активности и беспокойству.  

Кот пытался скрыть от хозяина свой настоящий вес, но не смог. Шалость не удалась – здесь подробнее.   

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Девушка рассталась с возлюбленным, но не предполагала, как ее кошка начнет по нему скучать.  По информации BBC, 22-летняя Эбби из Техаса рассталась с парнем. Одной из...
 
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