Сегодня в районе проходит Единый день информирования населения

Источник материала: Ивьевский край

Сегодня в Ивьевском районе проходит очередной Единый день информирования населения. Основной темой ЕДИ Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения». Также информационная группа обсудила вопросы травматизма и гибели детей в быту.

РЫНОК ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НАСЕЛЕНИЯ

Результаты изучения общественного мнения в течение последних лет свидетельствуют о том, что тройку самых актуальных вопросов, волнующих граждан страны, составляют рост цен, доходы и занятость населения.

Не случайно Глава государства А.Г.Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область в марте 2019 г. отметил, что «цены, выплата зарплат, рабочие места и размер заработной платы и пенсий – это те вопросы, которые необходимо постоянно держать на контроле».

Обеспечение эффективной занятости населения играет важнейшую роль в реализации социальной политики белорусского государства. Право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека (то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей) – конституционное право граждан Республики Беларусь. И Президент, будучи гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, в своем Послании к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь в апреле 2019 г. подчеркнул, что для всей вертикали власти «по-прежнему приоритетной задачей остается создание высокопроизводительных рабочих мест. Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким предлогом. А все, кто их создает, получат всемерную поддержку на любом уровне».

В числе ключевых государственных задач остается также и рост доходов населения. Глава государства постоянно отмечает, что «пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут. Люди это видят». Но тем не менее, «надо обратить внимание руководителей, что зарплата – это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост»,– поручил Президент руководителям государственных органов в июле 2019 г.

Доходы населения и разработка действенных механизмов мотивации труда

Структура денежных доходов населения Республики Беларусь

в 2019 году

Размер доходов населения является важнейшим показателем благосостояния общества, а также значимым критерием эффективности социально-экономической политики государства. Поэтому неудивительно, что «устойчивый рост доходов населения путем обеспечения достойной оплаты труда во взаимоувязке с ростом его производительности, повышения социальных стандартов жизни для граждан, не занятых в экономике» выступает одной из важнейших задач формирования социального компонента устойчивого развития страны

(в соответствии с Концепцией Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года).

Денежные доходы населения включают:

оплату труда работников,

доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход,

трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению),

доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и другие доходы от собственности),

прочие доходы (выигрыши по лотереям, доходы от продажи вторсырья и др.).

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) растут. Так, в январе–октябре 2019 г. они составили 106,6% к уровню января–октября 2018 г. при прогнозе на 2019 год – 103,4%.

Справочно.

Реальные располагаемые денежные доходы населения, данные в январе–сентябре 2019 г. к соответствующему периоду 2018 г.: Брестская область–106,3%, Витебская область – 105,3%, Гомельская область – 106,2%, Гродненская область – 105,6%, г.Минск – 108,3%, Минская область – 108,1%, Могилевская область – 104,8%.





В общем объеме денежных доходов основную часть занимает оплата труда– 64,1%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составляют 7,8%, трансферты населению – 23,4%, доходы от собственности – 2,3%, прочие доходы – 2,4%.

Заработная плата: состояние в реальном секторе и бюджетной сфере

Действующая в республике система оплаты труда и принимаемые меры по ее совершенствованию позволяют обеспечить стабильный рост заработной платы работников различных отраслей экономики. Номинальная начисленная заработная плата в республике в январе–ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 13,6% (прогноз на 2019 год – на 9,3%) и составила 1 073,5 руб. (прогноз – 1 046,0 руб.), в том числе в ноябре – 1 113,1 руб.

В региональном разрезе самый высокий уровень оплаты труда в январе–ноябре 2019 г. – в г. Минске (1 505,2 руб.), самый низкий –

в Могилевской области (889,7 руб.).

Номинальная начисленная заработная плата по Гродненской области в январе–ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 13,4% и составила 927,5 руб. (прогноз на 2019 год – 924,9 руб.), в том числе в ноябре – 983,1 руб.

Номинальная начисленная заработная плата по Ивьевскому району в январе–ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 14,6% и составила 757,2 руб. (прогноз на 2019 год – 741,2 руб.), в том числе в ноябре – 777,1 руб.

Справочно: По оперативным данным номинальная начисленная заработная плата в декабре 2019 года составила 825,1 руб. (109,7%),в январе – декабре 2019 года – 762,6 руб.(114,2%).

В разрезе экономической деятельности лидерами по размеру заработной платы остаются работники IT-сектора, сферы горнодобывающей промышленности и производства химических продуктов, нефтепереработки, металлургического производства, финансовой и страховой деятельности, науки и научного обслуживания, органов государственного управления, строительства.

По Гродненской области наиболее высокооплачиваемыми в январе - ноябре 2019 года являлись работники

информации и связи – 1 836,0 рублей;

деятельности трубопроводного транспорта – 1720,4 рублей;

финансовых услуг – 1 456,5 рублей;

производства химических продуктов – 1 418,6 рублей;

снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 1 207,8 рублей;

строительства – 1203,5 рублей.

По Ивьевскому району наиболее высокооплачиваемыми в январе - ноябре 2019 года являлись работники

информации и связи – 1 487,2 рублей;

финансовых услуг – 1 218,5 рублей;

снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 1 003,4 рублей;

обрабатывающей промышленности – 881,8 рублей;

оптовой и розничной торговли – 813,0 рублей.

При этом Глава государства неоднократно указывал на то, что рост заработных плат должен быть увязан с производительностью труда: «Людям надо платить нормальную зарплату, но деньги надо заработать – тут вопросов нет».Особенно актуально это требование сегодня, когда по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь реальные зарплаты белорусов по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда. Так, если за январь–ноябрь 2019 г. производительность труда увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то реальные зарплаты – на 7,5% (за этот же период).

Справочно.

По росту производительности труда лидируют Минская (+4,3%), Брестская (+2,9%) и Могилевская (+1,2%) области.

Минская область находится на первом месте и по росту реальных заработков (+8,1%). На втором месте – г.Минск (+7,7%), на третьем – Брестская область (+7,5%).

По данным органов статистики, за январь-октябрь 2019 года по Гродненской области темпы роста номинальной начисленной заработной платы (113,6 %) превысили темпы роста выручки на одного среднесписочного работника (109,4 %), коэффициент соотношения – 0,963.

По Ивьевскому району коэффициент соотношения – 1,000, темпы роста номинальной начисленной заработной платы и темпы роста выручки на одного среднесписочного работника составили 112,0 %.

С одной стороны, такой рост нельзя не приветствовать, потому что повышается уровень благосостояния граждан, причем это повышение заработной платы происходит при условии стабильной работы экономики в целом, спокойной ситуации на валютном рынке. С другой стороны, руководство страны не может не беспокоить то обстоятельство, что рост производительности труда отстает от роста заработных плат. Поэтому ситуация находится на постоянном контроле Совета Министров Республики Беларусь.

Стабильная экономическая ситуация в стране позволила увеличить и размер минимальной заработной платы, которая является одной из мер социальной защиты трудящихся. Это та сумма денежных средств, ниже которой платить недопустимо, если работник работает на полную ставку и выполняет нормативный объем работ.

Справочно.

С 1 января 2019 г. минимальная заработная плата установлена в размере 330 руб. (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2018 г. № 870).

С 1 января 2020 г. минимальная заработная плата установлена в размере 375 руб., что составит 100,7% минимального потребительского бюджета на одного члена семьи из четырех человек, действующего на дату ее установления (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 582).

Пристальное внимание в стране уделяется организациям бюджетной сферы, играющим важнейшую социальную роль (учреждения здравоохранения, образования, культуры и искусства и т.д.). Так, в апреле 2019 г. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко потребовал от Правительства «обеспечить соотношение средней зарплаты в бюджетной сфере и средней зарплаты по стране на уровне не ниже 80%».

Уже в ноябре 2019 г. поставленная задача была выполнена: соотношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников бюджетных организаций к ее уровню по республике в целом составило 80,6%.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы в январе–ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 14% (прогноз на 2019 год – на 9,5%) и достигла 830,4 руб. (прогноз на 2019 год – 810 рублей), в том числе в ноябре – 897,2 руб.

В региональном разрезе самый высокий уровень оплаты труда работников бюджетных организаций в январе–ноябре 2019 г. – в г. Минске (1026,8 руб.), самый низкий – в Брестской области (774 руб.).

По Гродненской области заработная плата работников бюджетных организаций в январе–ноябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 18,5% и достигла 846,3 руб., в том числе в ноябре – 779,4 руб.

Соотношение заработной платы в бюджетной сфере и по области в январе-ноябре 2019 года составило 84,0 %, в том числе в ноябре – 86,1 %.

Соотношение заработной платы в бюджетной сфере и по району в январе-ноябре 2019 года составило 92,0 %, в том числе в ноябре – 97,4 %.

Правительством Республики Беларусь принимаются меры по дальнейшему повышению заработной платы работников бюджетной сферы.

Справочно.

В 2019 году дважды была повышена тарифная ставка первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций:

с 1 мая 2019 г. с 35,5 руб. до 36,4 руб. (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2019 г. № 214);

с 1 сентября 2019 г. с 36,4 руб. до 41 руб. (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 583).

Приоритетные направления повышения оплаты труда

В соответствии с поручениями Главы государства и Правительства Республики Беларусь принято решение о поэтапном увеличении заработной платы отдельных категорий работников образования и здравоохранения в два раза в период 2018–2025 годы. Правительством в 2018–2019 годах реализовано два этапа данного повышения:

с 1 сентября 2018 г. и с 1 января 2019 г. Таким образом, увеличена заработная плата педагогическим работникам, включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава, помощникам воспитателей, медицинским и фармацевтическим работникам.

За январь–ноябрь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата педагогических работников выросла на 20,7%, врачей – на 20%, среднего медицинского персонала – на 17,3%.

Справочно: по Гродненской области за январь–ноябрь 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата педагогических работников выросла на 21,5%, врачей – на 19,4%, среднего медицинского персонала – на 17,7%.

Пристальное внимание Главы государства А.Г.Лукашенко к оплате труда работников сферы образования неслучайно. В феврале 2018 г. во время рабочей поездки в Слуцкий район Президент заявил: «По учителям будем разбираться серьезнейшим образом. Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах. И даже в Минске, областных центрах наша опора – учитель».

Принимая 26 августа 2019 г. с докладом Министра образования И.В.Карпенко, белорусский лидер напомнил и про задачу повышать уровень доходов низкооплачиваемых категорий работников, в том числе в дошкольном образовании: «Мы их должны подтягивать выше. Потому что работа тяжелейшая, особенно в детском садике. … Надо зарплаты у них подтягивать». По информации Министерства образования Республики Беларусь, уже разработана программа, согласно которой к 2025 году заработная плата педагогических работников должна составить 100% к средней зарплате по стране, а профессорско-преподавательского состава – 150%.

Рост оплаты труда в организациях системы здравоохранения также на особом контроле у Президента. В соответствии с поручением А.Г.Лукашенко заработная плата медиков к 2025 году должна составлять не менее 150% к средней зарплате по стране. К примеру, на 2020 год запланирован поэтапный рост зарплат медработников до 20% (что в среднем выше, чем у других бюджетников), для чего в бюджете заложено финансирование.

Во время посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова 30 октября 2019 г. Глава государства подчеркнул, что работа по увеличению зарплат врачей будет продолжаться: «Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей».

Внимание властей направлено и на обеспечение достойного уровня жизни работников культуры. Так, по данным руководства Министерства культуры Республики Беларусь, зарплаты работников сферы к 2023 году должны вырасти до 80% от средней зарплаты по стране.

Одной из приоритетных задач руководства страны в 2019 году было снижение количества предприятий со средней зарплатой до 400 руб., а в 2020 году – с зарплатой меньше 500 руб.

Справочно.

По информации Министерства труда и социальной защиты, в январе–феврале 2019 г. насчитывалось 250 организаций, средняя зарплата на которых была бы ниже 400 руб., в январе–марте – 207, январе–июне – 50, в январе-сентябре – 14, а в январе–ноябре количество таких организаций сократилось до 10.

По Гродненской области предприятий с уровнем заработной платы ниже 400 рублей не имеется.

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь по области в 32 организациях заработная плата за январь – ноябрь 2019 года ниже 500 рублей.

Справочно: с июля 2019 года на контроле в облисполкоме находилось 59 организаций с заработной платой менее 500 рублей.

Справочно: Согласно статистическим данным по району в 1 организации (КСУП «Баума») заработная плата за январь – ноябрь 2019 года сложилась ниже 500 рублей.

Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетных организаций

В целях совершенствования подходов к оплате труда работников бюджетных организаций издан Указ Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» (далее – Указ). Указом определены основные подходы по комплексному изменению системы оплаты труда работников бюджетных организаций (тарифной системы, структуры заработной платы, наименования стимулирующих и компенсирующих выплат, базы их исчисления и размеров и т.д.).

В соответствии с Указом с 1 января 2020 года:

Вместо действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь вводится 18-разрядная тарифная сетка с межразрядной разницей не менее 6% для определения размеров окладов работников бюджетных организаций. Указанная тарифная сетка введена в действие с 1 января 2020 г.

Изменяется величина, используемая при исчислении окладов работников бюджетных организаций. Вместо тарифной ставки первого разряда вводится базовая ставка, размер которой планируется приблизить к бюджету прожиточного минимума, что позволит укрепить тарифную часть заработной платы.

Размер базовой ставки будет определяться Правительством, как правило, с 1 января календарного года с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития Республики Беларусь.

Упрощается структура заработной платы работников бюджетных организаций. Заработная плата работников бюджетных организаций будет состоять из: оклада, стимулирующих (надбавки, премии) и компенсирующих (доплаты) выплат. Размер указанных выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки.

Различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы будут исключены. Количество надбавок и доплат будет максимально сокращено. При этом в централизованном порядке работникам будут устанавливаться следующие выплаты:

надбавка за стаж работы в бюджетных организациях в следующих размерах от базовой ставки при стаже работы:

до 5 лет – 10%;

от 5 до 10 лет – 15%;

от 10 до 15 лет – 20%;

от 15 лет и выше – 30%.

Премия, на выплату которой будут направляться средства, предусматриваемые в бюджете, в размере 5% от суммы окладов работников;

единовременная выплата на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск (отпуск) из расчета 0,5 оклада работника (если иной размер не установлен законодательными актами или Правительством);

материальная помощь, как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями, на выплату которой будут направляться средства в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников.

При этом конкретные размеры, а также порядок и условия выплаты премий, единовременной выплаты на оздоровление и материальной помощи будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций;

надбавки и доплаты, предусмотренные законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь (например, надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплаты за ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные, выходные дни, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др.).

При этом надбавка за работу на условиях контрактной формы найма для работников бюджетных организаций будет устанавливаться в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29, в который внесены соответствующие изменения, а размеры и порядок осуществления других надбавок и доплат – Указами Главы государства, постановлениями Правительства и Министерства труда и социальной защиты.

Расширяются права руководителей государственных органов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам. Указанные выплаты будут устанавливаться дополнительно к централизованным выплатам с учетом отраслевой специфики и результатов труда в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности, и из иных источников, не запрещенных законодательством.

Также Указом определено, что при введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.

Таким образом, с учетом вышеизложенной информации Указом четко разграничиваются полномочия Правительства, государственных органов и бюджетных организаций в области оплаты труда.

Контроль за выполнением законодательства в области труда и заработной платы

Государство уделяет пристальное внимание вопросам соблюдения законодательства о труде. В январе–ноябре 2019 г. было выявлено 2 593 факта (в ноябре 2019 г. – 225 организаций) нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы, сумм, причитающихся работникам на день увольнения, среднего заработка за время трудового отпуска.

Вместе с тем есть и положительная динамика. Так, на 19% сократилось количество случаев просроченной задолженности по выплате заработной платы в 2019 г. в сравнении с 2018 г. (910 и

1 124 случая соответственно). По состоянию на 1 января 2020 г. просроченная задолженность по заработной плате допущена в

98 организациях.

Справочно.

За выявленные нарушения порядка и сроков выплаты заработной платы к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 2 034 нанимателя и 1 974 должностных лица нанимателей на общую сумму 733,7 тыс. руб.

В Гродненской области по состоянию на 1 января 2020 г. просроченная задолженность по заработной плате допущена в одной организации ООО «БелДревМебель» - в сумме 34,1 тыс. рублей. По оперативной информации на 14 января 2020 г. сумма просроченной задолженности сократилась на 18,2 тыс. рублей и составляет 15,9 тыс. рублей.

По статистическим данным в Ивьевском районе по состоянию на 1 января 2020 г. случаев просроченная задолженность не допущено.

Уменьшилось на 6,5% за этот же период и количество случаев нарушения нанимателями законодательства о труде в части несоблюдения минимальных гарантий по оплате труда (174 факта за январь-ноябрь 2019 года и 186 – за январь-ноябрь 2018 года). В ноябре 2019 г. такие нарушения были зафиксированы в 7 организациях.

Справочно.

За допущенные нарушения к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 149 должностных лиц нанимателей на сумму 9,4 тыс. руб.

Для решения проблем в сфере оплаты труда органами государственного управления ведется постоянный мониторинг организаций, испытывающих трудности с выплатой заработной платы, анализируется начисленный фонд заработной платы с учетом роста производительности труда, полученной выручки от реализации продукции. Кроме того, осуществляется комплекс мер, направленных на расширение и поиск новых рынков сбыта продукции, заказов на ее производство, модернизацию производств, оказывается содействие организациям в привлечении дополнительных заемных средств, проводятся мероприятия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций.

В свою очередь организациями республики осуществляется постоянная работа по обеспечению устойчивой производственной деятельности, оперативному и полному взысканию дебиторской задолженности, оптимально эффективной организации работы персонала и его численности и др

Основные направления совершенствования государственной политики в сфере содействия занятости населения

Состояние и динамика спроса и предложения рабочей силы в стране в 2019 году, ситуация в сфере занятости

С 2016 года реализация политики занятости в Республике Беларусь обеспечивается путем выполнения мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73.

Для реализации государственной политики в области содействия занятости населения и обеспечения гражданам соответствующих гарантий в Республике Беларусь создана государственная служба занятости населения. Работу данной службы возглавляет и организует Министерство труда и социальной защиты.

Справочно.

Нормативная правовая база, регламентирующая правовые, экономические и организационные вопросы государственной политики в области содействия занятости населения, размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (http://mintrud.gov.by/ru/new_url_1289468183).

Деятельность государственной службы занятости населения в числе прочего направлена на оценку состояния и прогноз развития занятости населения, информирование о положении на рынке труда.

В настоящее время на рынке труда страны наблюдаются положительные тенденции, которые характеризуются ростом спроса на рабочую силу и снижением уровня зарегистрированной безработицы.

В январе–ноябре 2019 г. в национальной экономике было занято 4330,6 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность занятого населения незначительно сократилась (на 7,7 тыс. человек, или на 0,2%).

В 28 регионах республики (в том числе и г.Минске) наблюдается темп роста численности занятых более 100% (в 2018 году – только в

18 регионах).

В январе–ноябре 2019 г. в экономике Гродненской области было занято 460,5 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность занятого населения незначительно сократилась (на 2,7 тыс. человек, или на 0,6%).

В трех районах области (Берестовицкий, Новогрудский и Островецкий) наблюдается темп роста численности занятых более 100% (в 2018 году – в Гродненском, Островецком и Сморгонском районах).

В экономике Ивьевского района было занято 9509 человек и сократилось на 160 человек, или на 1,7%.

За январь–ноябрь 2019 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 169,7 тыс. человек (88,8% к соответствующему периоду 2018 года). Включая граждан, состоявших на учете в органах по труду, занятости и социальной защите на начало 2019 года, в трудоустройстве нуждалось 186,6 тыс. человек (84,9% к январю–ноябрю 2018 г.).

На 1 декабря 2019 г. на учете в органах по труду, занятости и социальной защите состояло 10,2 тыс. безработных (на 28% меньше, чем на 1 декабря 2018 г.). Средняя продолжительность безработицы по сравнению с 2018 годом сократилась с 3,4 месяца до 2,8 месяца.

Справочно.

Более половины всех состоящих на учете безработных – это мужчины (64,3%, в 2018 году – 62,9%). Молодежь в возрасте 16-30 лет составляет 21,6% (в 2018 году – 22,5%).

За январь–декабрь 2019 г. в органы по труду, занятости и социальной защите области за содействием в трудоустройстве обратилось 27,9 тыс. человек (93,5% к соответствующему периоду 2018 года). Включая граждан, состоявших на учете в органах по труду, занятости и социальной защите на начало 2019 года, в трудоустройстве нуждалось 30,4 тыс. человек (90,7% к январю–декабрю 2018 г.).

На 1 января 2020 г. на учете в органах по труду, занятости и социальной защите состояло 1354 безработных (на 23,8% меньше, чем на 1 января 2019 г.). Средняя продолжительность безработицы по области составила 2,4 месяца (по республике – 2,8 месяца). Справочно.

Более половины всех состоящих на учете безработных – это мужчины (71%, в 2018 году – 66,9%). Молодежь в возрасте 16-30 лет составляет 21,6% (в 2018 году – 24,4%).

В 2019 году на рынке труда Ивьевского района также наблюдается снижение числа обращений граждан в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома (далее – управление) за содействием в трудоустройстве.

За январь–декабрь 2019 г. в управление за содействием в трудоустройстве обратилось 713 человек (92,4% к соответствующему периоду 2018 года). Включая граждан, состоявших на учете в управлении на начало 2019 года, в трудоустройстве нуждалось 750 человек (88,8% к январю–декабрю 2018 г.).

На 1 января 2020 г. на учете в управлении состояло 19 безработных (на 47,2% меньше, чем на 1 января 2019 г.). Средняя продолжительность безработицы по району составила 3,9 месяца. Справочно.

Из 19 состоящих на учете безработных – 14 мужчины (73,7%, в 2018 году – 69,4%). Молодежь в возрасте 16-30 лет составляет 15,8% (в 2018 году – 19,4%).

Число вакансий, заявленных в органы по труду, занятости и социальной защите, по сравнению с 1 декабря 2018 г. увеличилось на 14,7% и на 1 декабря 2019 г. составило 90,1 тыс. Это в 8,8 раза больше численности безработных. Средний период трудоустройства составил 1,4 месяца (в аналогичном периоде 2018 г. – 1,6 месяца).

Выполнение мероприятий Государственной программы позволило в 2019 году снизить уровень зарегистрированной безработицы до 0,2% к численности рабочей силы, а также снизить уровень безработицы по методологии Международной организации труда (далее – МОТ) с 4,8% за 9 месяцев 2018 г. до 3,9% в аналогичном периоде 2019 года.

Число вакансий, заявленных в органы по труду, занятости и социальной защите Гроднеской области, по сравнению с 1 января 2019 г. увеличилось на 13% и на 1 января 2020 г. составило 12,8 тыс. Это в 9,4 раза больше численности безработных. Средний период трудоустройства составил 1,2 месяца (в аналогичном периоде 2018 г. – 1,3 месяца).

Выполнение мероприятий Государственной программы позволило в 2019 году снизить уровень зарегистрированной безработицы до 0,3% к численности рабочей силы, а также снизить уровень безработицы по методологии Международной организации труда (далее – МОТ) с 2,9% за 9 месяцев 2018 г. до 2,7% в аналогичном периоде 2019 года.

Число вакансий, заявленных в управление по труду, занятости и социальной защите Ивьевского райисполкома, на 1 января 2020 составило 170, это в 8,9 раза больше численности безработных. Средний период трудоустройства составил 1,0 месяц (в аналогичном периоде 2018 г. – 0,8 месяца).

Расхождение в цифрах объясняется тем, что Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь определяет уровень безработицы по числу зарегистрированных в службе занятости. В последние годы этот показатель не превышал 1%. Но раз в квартал Национальный статистический комитет Республики Беларусь оценивает данный показатель по методологии МОТ, которая заключается в выборочном обследовании домашних хозяйств. При этом безработными считаются люди, которые в период проведения обследования удовлетворяли одновременно следующим критериям: 1) не имели работы (доходного занятия); 2) занимались поиском работы – обращались в государственную или коммерческую службы занятости, обращались в СМИ или Интернет, непосредственно обращались к администрации предприятия или работодателю, использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; 3) были готовы приступить к работе в течение недели. Таким образом, в качестве безработных также могут учитываться пенсионеры и студенты дневных отделений.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в ходе указанного обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций (ООН) по проведению переписи населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя граница – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Справочно.

Оценка по методологии МОТ показывает, что безработица в Беларуси не сильно отличается от многих стран Евросоюза. Там по итогам III квартала 2019 года самый низкий уровень безработицы отмечался в Чехии (2,1%), Германии (3,2%) и Нидерландах (3,3%). Больше всего безработных оставалось в Греции – 18,5%. Следом шли Испания (13,8%) и Италия (10,2%).

В США безработица в 2019 году держалась на уровне 3,6%.

Снижение официально зарегистрированной безработицы и рост вакансий обусловили дальнейшее падение уровня напряженности на рынке труда. Коэффициент напряженности на рынке труда (показывает, какое число безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, приходится на одну заявленную предприятиями вакансию) снизился с 0,2 на 1 декабря 2018 г. до 0,1 безработных на одну вакансию на 1 декабря 2019 г. (для сравнения: в марте 2015 г. данный показатель достиг своего максимума за последние время – 1,8).

Коэффициент напряженности на рынке труда области снизился с 0,2 на 1 января 2019 г. до 0,1 безработных на одну вакансию на 1 января 2020 г. (для сравнения: в марте 2016 г. данный показатель достиг своего максимума за последние время – 1,7).

Коэффициент напряженности на рынке труда района также снизился с 0,2 на 1 января 2019 г. до 0,1 безработных на одну вакансию на 1 января 2020 г. (для сравнения: в феврале 2016 г. данный показатель достигал своего максимума за последние время – 1,2).

Благоприятное влияние на рынок труда оказывает также сокращение масштабов вынужденной неполной занятости.

Режимом вынужденной неполной занятости в январе-ноябре 2019 г. были охвачены 55,4 тыс. человек или менее 2% от списочной численности работников (в январе-ноябре 2018 г. – 75,7 тыс. человек или 2,6 процента от списочной численности работников).

Режимом вынужденной неполной занятости в январе-ноябре 2019 г. в Гродненской области были охвачены 6,1 тыс. человек или менее 2% от списочной численности работников (в январе-ноябре 2018 г. – 8,0 тыс. человек или 2,4 процента от списочной численности работников).

Режимом вынужденной неполной занятости в январе-ноябре 2019 г. в Ивьевском районе был охвачен 101 человек или 1,5 % от списочной численности работников

Справочно: в январе – ноябре 2018 года 0,2 % работали в режиме вынужденной неполной занятости и 0,5% – находились в целодневном простое.

Несмотря на позитивную динамику на рынке труда, вопрос создания новых рабочих мест находится на постоянном контроле Главы государства. Так, Указом Президента Республики Беларусь от

23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь» поставлена и выполняется задача по обеспечению ежегодного увеличения количества трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места не менее чем на 50 тыс. человек.

«Создание рабочих мест должно стать основным показателем эффективности работы руководителей государственных органов», –таково требование А.Г.Лукашенко.

На 2019 год прогнозные показатели по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места составляли 67 660 человек (значение прогнозного показателя на девять месяцев 2019 г. – 48 900 человек).

За январь-сентябрь 2019 г. по республике трудоустроено на вновь созданные рабочие места 50 352 человека (на 1452 больше прогноза, или 103% к прогнозному показателю). В Минске план перевыполнили на 2 252 человека, в Брестской и Гродненской областях – на 570 и 331 человека соответственно.

Справочно.

В частности, в 2019 году трудоустроены на созданные рабочие места новых производств действующих предприятий:

ИООО «ЭПАМ Системз» (г.Минск) – 774 человека; ОАО «Радиоволна» (г.Гродно) – 343 человека; БелАЗ (г.Жодино) – 300 человек; филиал «Витебск-табак» СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» – 127 человек; ИООО «Омск Карбон Могилев» (производство технического углерода) – 132 человека; СП «Санта Бремор» ООО (г.Брест) – 115 человек; ОАО «Речицкий метизный завод» – 38 человек.

Трудоустроены на созданные новые предприятия:

ООО «ЦРПО Арас Корп» (г.Минск) – 180 человек; ООО «Полиполь Мебель Бел» (Ивацевичский район) – 150 человек; ООО «Фермер Кошелев» (Буда-Кошелевский район) – 65 человек.

На 2019 год прогнозные показатели по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места по Гродненской области составляли 5 240 человек (значение прогнозного показателя на девять месяцев 2019 г. – 3 700 человек).

За январь-сентябрь 2019 г. трудоустроено на вновь созданные рабочие места 4 031 человек (на 331 больше прогноза, или 108,9% к прогнозному показателю). В Островецком районе план перевыполнили на 209 человек, в Сморгонском, Ошмянском, Щучинском районах и г. Гродно - на 90, 57, 41 и 41 человека соответственно.

Справочно.

В частности, в 2019 году трудоустроены на созданные рабочие места новых производств действующих предприятий:

ОАО «Радиоволна» (новый проект «Шкода Кодиак») – 343 человека (г. Гродно);

Отдел образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района (образование, открыта школа) – 229 человек (г.Гродно);

РУП «Белорусская АЭС» (строительство) – 219 человек (Островецкий район);

Филиал ООО «Табак-инвест» «Гродненский торговый центр «Корона» (торговля, открыт новый магазин) – 210 человек (г. Гродно);

ООО «Ресттрейд» (торговля, открыто 2 новых магазина) – 108 человек (г. Гродно);

Трудоустроены на созданные новые предприятия:

ООО «ОРРСА» (общее строительство зданий) – 52 человека (г. Гродно);

ООО "Азати" (деятельность в области компьютерного программирования)- 44 человека (г. Гродно);

ООО «ФОРИНИЯ» (деревообработка) – 34 человека (Ивьевский район);

ООО «Манитекс» (деревообработка) – 29 человек (г. Гродно);

ООО «Л ГРУПП АВТО» (техническое обслуживание и ремонт автомобилей) – 25 человек (Лидский район).

На 2019 год прогнозные показатели по трудоустройству граждан на вновь созданные рабочие места по Ивьевскому району составляли 70 человек (значение прогнозного показателя на девять месяцев 2019 г. – 50 человек).

За январь-сентябрь 2019 г. трудоустроено на вновь созданные рабочие места 63 человека.

Справочно.

В частности, в 2019 году трудоустроены на созданные рабочие места новых производств действующих предприятий:

ООО «Евроторг» (розничная торговля) – 6 человек

ОАО "Заднепровье" г. Могилев (розничная торговля) – 4 человека

ООО " Доктор время" (аптека)– 2 человека

Трудоустроены на созданные новые предприятия:

ООО «ФОРИНИЯ» (деревообработка) – 34 человека.

Деятельность руководства страны и далее направлена на ее успешное социально-экономическое развитие и закрепление сложившихся положительных тенденций на рынке труда. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2019 № 921 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год, в который вошли 29 регионов (22,7 процента от общего числа административно-территориальных единиц). В 2019 году в такой перечень было включено 53 региона и по данным на 1 декабря 2019 г. ситуация улучшилась в каждом из них.

Справочно.

По Брестской области в перечень включено 3 региона: Березовский, Ивановский и Лунинецкий районы;

по Витебской области – 9 регионов: Бешенковичский, Глубокский, Городокский, Миорский, Поставский, Россонский, Сенненский, Толочинский и Шарковщинский районы;

по Гомельской область – 3 региона: Добрушский, Рогачевский и Хойникский районы;

по Гродненской области включено 2 региона: Зельвенский и Свислочский районы;

по Минской области – 9 регионов: Березенский, Вилейский, Копыльский, Крупский, Логойский, Молодечненский, Мядельский, Пуховичский и Слуцкий районы;

по Могилевской области – 3 региона: Дрибинский и Круглянский районы, г.Бобруйск.

В настоящее время определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год, в который вошли 2 региона по Гродненской области (Зельвенский и Свислочский районы). В 2019 году в такой перечень были включены Лидский и Свислочский районы.

Реализуемые государством активные меры по обеспечению занятости населения, в том числе работников, высвобождаемых в результате модернизации, реструктуризации производств, предусматривают:

содействие безработным в трудоустройстве на постоянное место работы;

содействие переселению граждан из числа безработных и членов их семей на новое место жительства и работы с предоставлением нанимателями жилых помещений;

организацию профессиональной подготовки (переподготовки);

организацию оплачиваемых общественных работ;

интеграцию в трудовую сферу целевых групп населения;

содействие в организации предпринимательской деятельности безработных.

В этих целях отработан и эффективно действует механизм актуализации Общереспубликанского банка вакансий (внедрен в 2007 году в целях информирования граждан, нуждающихся в трудоустройстве, о наличии вакансий на предприятиях республики), размещенного на портале Государственной службы занятости. Стоит отметить, что банк вакансий активно используется: в январе–ноябре 2019 г. зафиксировано 15,2 млн. посещений.

С вступлением в силу в 2016 году новой редакции Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» впервые урегулированы вопросы деятельности агентств по трудоустройству. С 1 января 2017 г. предоставление гражданам услуг по содействию в трудоустройстве на территории страны может осуществляться только теми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые включены в Реестр агентств по трудоустройству (на сегодняшний день – более 170 агентств).

Для агентств определен порядок предоставления услуг и, что самое главное, плата за услугу осуществляется гражданами только по факту ее предоставления.

Содействие безработным в трудоустройстве на постоянное место работы. В рамках выполнения мероприятий Государственной программы за январь–ноябрь 2019 г. оказано содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии

127 тыс. человек, из них 63,1 тыс. безработных. Уровень трудоустройства безработных составил 63,6% от числа нуждающихся в трудоустройстве при целевом показателе по итогам 2019 года 59%.

Рынок труда сегодня стремительно меняется, растет потребность в высококвалифицированных специалистах, но при этом постоянно требуются и работники без специализированной подготовки.

Как и в 2018 году, на рынке труда более востребованы рабочие (водитель автомобиля, швея, продавец, машинист, повар, каменщик, электрогазосварщик) – 63,6% от общего числа вакансий. В этом году появился новый тренд – очень высок спрос на профессии низкой квалификации, которые не требуют специальной подготовки: сторожа, вахтеры, охранники и так далее. Причем они не всегда низкооплачиваемые.

На долю вакансий для специалистов приходится немногим более трети – здесь сегодня очень востребованы врачи, ветеринары, бухгалтеры, инженеры по охране труда и особенно IT-специалисты – на них последние три года спрос постоянный.

В рамках выполнения мероприятий Государственной программы за январь–декабрь 2019 г. в Гродненской области оказано содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии

22,2 тыс. человек, из них 13,2 тыс. безработных. Уровень трудоустройства безработных составил 72,8% от числа нуждающихся в трудоустройстве при целевом показателе по итогам 2019 года 67%.

Рынок труда сегодня стремительно меняется, растет потребность в высококвалифицированных специалистах, но при этом постоянно требуются и работники без специализированной подготовки.

Как и в 2018 году, на рынке труда области более востребованы рабочие (водитель автомобиля, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, продавцы, повара, электросварщики ручной сварки и электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, швеи) – 58,8% от общего числа вакансий.

На долю вакансий для специалистов приходится около 40 % от общего количества вакансий здесь сегодня востребованы учителя, врачи, медицинские сестры, ветеринары, инженеры по охране труда и особенно IT-специалисты – на них спрос постоянный.

В рамках выполнения мероприятий Государственной программы за январь–декабрь 2019 г. в Ивьевском районе оказано содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и имеющиеся вакансии

592 человек, из них 323 безработных. Уровень трудоустройства безработных составил 78,9 % от числа нуждающихся в трудоустройстве при целевом показателе по итогам 2019 года 69.

Рынок труда Ивьевского района ориентирован на должности специалистов и служащих, которые составляют 64,1 % от общего количества заявленных нанимателями вакансий (на 01.01. 2018 – 63,9 %, на 01.01. 2019 – 58,1%), а также на должности квалифицированных рабочих и рабочих, требующих специальной подготовки.

Справочно. На рынке труда отмечается устойчивый спрос в специалистах социальной сферы: медицины, образования, культуры, постоянно в повышенном спросе специалисты сельского хозяйства, инженеры различной квалификации.

Среди рабочих – трактористы, водители, слесари, специалисты охраны.

Содействие переселению граждан из числа безработных и членов их семей на новое место жительства и работы с предоставлением нанимателями жилых помещений. В целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы 148 семьям безработных.

В Гродненской области оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы 33 семьям безработных.

В Ивьевском районе оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы 6 безработным, в том числе 5 на ОАО «Радиоволна».

Организация профессиональной подготовки (переподготовки). В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда республики на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено 5 150 безработных (5,2% от нуждающихся в трудоустройстве безработных при прогнозе 5,5%).

Справочно.

На обучение по заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства направлено 3 233 человека, или 62,8% от общего числа направленных безработных.

В Гродненской области в течение 2019 года направлено 643 безработных (3,6% от нуждающихся в трудоустройстве безработных).

Справочно.

На обучение по заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства направлено 433 человека, или 67,3% от общего числа направленных безработных.

В Ивьевском районе в течение 2019 года направлен 21 безработный (4,7% от нуждающихся в трудоустройстве безработных).

Справочно.

На обучение по заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства направлено 20 человека, или 95,2% от общего числа направленных безработных.

В целях оказания практической помощи гражданам в выборе профессии, смене рода занятий и повышении квалификации с учетом склонностей, интересов личности и потребностей рынка труда органами по труду, занятости и социальной защите оказаны профориентационные услуги 36,2 тыс. обратившихся граждан. Различными мероприятиями профориентационной направленности охвачено 37,5 тыс. учащихся учреждений общего среднего образования.

Органами по труду, занятости и социальной защите в целом по области профориентационные услуги оказаны 7,8 тыс. обратившихся граждан. Различными мероприятиями профориентационной направленности охвачено 5,5 тыс. учащихся учреждений общего среднего образования.

С целью приобретения опыта практической работы по полученной профессии (специальности) оказано содействие в трудоустройстве на временные рабочие места 544 безработным.

В Гродненской области содействие в трудоустройстве на временные рабочие места оказано 121 безработному, в Ивьевском районе – 1 безработному.

В целях содействия максимальной занятости высвобождаемых работников органами по труду, занятости и социальной защите проводятся информационные мероприятия по консультированию нанимателей и работников по вопросам трудового законодательства, законодательства о занятости населения, социальной защите, разъяснению ситуации на рынке труда региона, организованы «горячие линии».

Организация оплачиваемых общественных работ. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 35,6 тыс. человек. Обеспечена временная трудовая занятость 31,6 тыс. школьников, учащихся и студентов в свободное от учебы время.

По Гродненской области в оплачиваемых общественных работах приняли участие 5,9 тыс. человек, в Ивьевском районе – 140 человек. Обеспечена временная трудовая занятость 4,9 тыс. школьников, учащихся и студентов в свободное от учебы время, в Ивьевском районе – 204 школьника, учащихся и студентов в свободное от учебы время.

Интеграция в трудовую сферу целевых групп населения. Забронировано 21 262 рабочих места для приема на работу граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии в области содействия занятости населения.

Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости на забронированные рабочие места по направлению органов по труду, занятости и социальной защите в январе–ноябре 2019 г. трудоустроено

5 790 безработных.

Справочно.

На забронированные рабочие места трудоустроены 1 909 безработных из числа родителей в многодетных и неполных семьях, 680 инвалидов, 473 безработных из числа граждан, впервые ищущих работу в возрасте до 21 года, 1 238 лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 877 военнослужащих, уволенных с военной службы и 508 лиц предпенсионного возраста.

В Гродненской области забронировано 4,0 рабочих места для приема на работу граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии в области содействия занятости населения.

Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости на забронированные рабочие места по направлению органов по труду, занятости и социальной защите в 2019 году трудоустроено

1 953 безработных.

Справочно.

На забронированные рабочие места трудоустроены 217 безработных из числа родителей в многодетных и неполных семьях, 58 инвалидов, 30 безработных из числа граждан, впервые ищущих работу в возрасте до 21 года, 200 лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 134 военнослужащих, уволенных с военной службы и 54 лица предпенсионного возраста.

В Ивьевском районе забронировано 116 рабочих места для приема на работу граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии в области содействия занятости населения.

Из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости на забронированные рабочие места по направлению органов по труду, занятости и социальной защите в 2019 году трудоустроено

46 безработных, или 62,2 % от числа нуждающихся.

Справочно.

На забронированные рабочие места трудоустроены 15 безработных из числа родителей в многодетных и неполных семьях, 8 инвалидов, 4 безработных из числа граждан, впервые ищущих работу в возрасте до 21 года, 7 лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 4 военнослужащих, уволенных с военной службы и 7 лица предпенсионного возраста.

На адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате труда направлено 493 инвалида.

На адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате труда в Гродненской области направлено 106 инвалидов, в Ивьевском районе – 2 инвалида.

Содействие в организации предпринимательской деятельности безработных. Национальным законодательством закреплены дополнительные гарантии занятости всем желающим заработать, занимаясь при этом любимым делом.

Сегодня граждане могут осуществлять такую деятельность без необходимости регистрироваться в качестве субъекта предпринимательства.

Справочно.

На 1 октября 2019 г. по заявительному принципу деятельность осуществляют 39 927 физических лиц, ими уплачено 5,89 млн. рублей единого налога (за аналогичный период 2018 года – 32 322 физических лица,

уплачено – 3,4 млн. рублей);

количество физических лиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, по республике составило 18 400 человек

(за аналогичный период прошлого года – 13 448 человек).

Помимо этого, содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидий в январе–ноябре 2019 г. оказано 1 546 безработным.

В Гродненской области в 2019 году финансовая поддержка в виде субсидий оказана 219 безработным гражданам.

Справочно.

В том числе: для организации: предпринимательской деятельности - 173, по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 4, ремесленной деятельности - 42;

по месту жительства гражданина: г.Гродно – 83, г.Лида – 25; в иных городах-80, в сельской местности – 31.

Наибольшее количество граждан, получивших финансовую поддержку, организовали деятельность по оказанию услуг в области строительства, отделочных, электромонтажных, штукатурных, сантехнических и других ремонтных, в сфере услуг парикмахерскими и салонами красоты работ, по розничной торговле, деятельность автомобильного грузового транспорта и такси и др.

В Ивьевском районе в 2019 году финансовая поддержка в виде субсидий оказана 7 безработным гражданам, направлено 18,9 тысяч рублей.

Справочно.

В том числе: для организации: предпринимательской деятельности - 5, ремесленной деятельности - 2;

по месту жительства гражданина: в г. Ивье –4, г. п. Юратишки –1, в сельской местности – 2.

Организовали деятельность: розничная торговля, деятельность автомобильного грузового транспорта, технический ремонт автомобилей и др.





О работе по популяризации предпринимательской деятельности в Беларуси

Стоит отметить, что в последние годы в стране проделана значительная работа по популяризации и совершенствованию условий осуществления предпринимательской деятельности для действующих субъектов хозяйствования, а также активизации предпринимательских инициатив граждан.

В республике ежегодно, начиная с 1997 года, проводится конкурс «Предприниматель года», в котором приняли участие тысячи предпринимателей и руководителей малых и средних предприятий из всех регионов республики.

Изменение целого ряда правовых условий осуществления предпринимательской деятельности принесли свои положительные результаты.

Справочно.

Упразднены многие устаревшие административные процедуры (в сфере строительства, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рекламы, транспортных перевозок); примерно в 10 раз сокращен минимально достаточный перечень обязательных противопожарных, санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, природоохранных и других требований; усовершенствованы вопросы контрольной (надзорной) деятельности; установлен мораторий до 2020 года на повышение налоговых ставок и введение новых налогов.

Для действующих субъектов хозяйствования указанные меры позволили значительно сократить финансовые, трудовые и временные затраты на администрирование бизнеса, а для начинающих предпринимателей являлись дополнительным стимулом к открытию собственного дела.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от

17 октября 2018 г. № 743 утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года.

Справочно.

Стратегией определено, что для формирования в обществе позитивного имиджа предпринимателя и повышения общественной значимости частного бизнеса требуется выработка и реализация комплекса мер, отражающих конструктивное отношение государства к частной инициативной деятельности, а также вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в реализацию социально-экономических задач страны.

Принятые Главой государства и Правительством меры позволяют сохранить положительную тенденцию роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данным Министерства по налогам и сборам, на 1 ноября 2019 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели) составило 362 745 единиц, или 104% к аналогичному периоду 2018 года.

Для оказания содействия развитию малого и среднего предпринимательства в республике действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, состоящая на 18 декабря 2019 г. из 110 центров поддержки предпринимательства и 26 инкубаторов малого предпринимательства.

Справочно.

Указанные структуры оказывают консультации по различным вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности, бухгалтерские и юридические услуги, услуги по ведению кадрового учета, проводятся маркетинговые исследования, разрабатываются бизнес-планы, курсы, семинары, тренинги, стартап-мероприятия, осуществляется выставочно-ярмарочная деятельность, проводятся биржи деловых контактов и другие деловые мероприятия.

Законодательством также предусмотрены и используются субъектами малого и среднего предпринимательства меры имущественной поддержки:

предоставление в безвозмездное пользование недвижимого имущества, применение понижающих коэффициентов к базовым ставкам при расчете ставки арендной платы;

предоставление права преимущественного приобретения субъектами малого и среднего предпринимательства объекта недвижимого имущества, надлежащим образом исполняющими свои обязательства по договору аренды этого объекта не менее трех лет;

предоставление рассрочки оплаты до пяти лет с ежемесячной индексацией платежей со дня заключения договора купли-продажи.

Особенности внутренней и внешней трудовой миграции населения.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, которое проводит Национальный статистический комитет Республики Беларусь в целях изучения проблем занятости населения, в 2018 году большинство работающих граждан (86%) трудились в организациях, расположенных по месту проживания, около 13% – в организациях, расположенных в других населенных пунктах республики, и менее 2%– за пределами Республики Беларусь.

Более 80% выезжающих на заработки за границу, не меняя при этом своего постоянного места жительства, трудоустраивались в России. Из общей численности внешних трудовых мигрантов каждый второй – гражданин в возрасте 25-39 лет.

По данным МВД за январь–сентябрь 2019 г. для работы на основе подписанных договоров и контрактов:

выехало из республики7,4 тыс. человек, или 81,6% от уровня 2018 года (в январе–сентябре 2018 г. – 9,1 тыс. человек). Выезжают граждане преимущественно вРоссийскую Федерацию (3,4 тыс. человек, или 45% от общего количества выехавших), Польшу (1335 человек, или 18,1%), Литву (903 человека, или 12,2%) и Чехию (658 человек, или 8,9%);

въехало в республику 14,9 тыс. человек (в январе–сентябре 2018 г. – 11,8 тыс. человек). Основными донорами трудовых мигрантов являлись: Российская Федерация (4,5 тыс. человек, или 30,1% от общего количества въехавших), Китай (3,5 тыс. человек, или 23,5%), Украина (2,3 тыс. человек, или 15,7%), Узбекистан (934 человека, или 6,3%).

Положительное сальдо трудовой миграции за январь–сентябрь 2019 г. составило 7,5 тыс. человек (в январе–сентябре 2018 г. –2,7 тыс. человек).

В последнее время много говорят о ситуации с оттоком кадров в здравоохранении. По сведениям Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в год за границу уезжает 190-210 медиков (без учета тех, кто выехал в Россию).

Справочно.

Обеспеченность специалистами с высшим медицинским образованием на начало 2019 года составила 55,6 на 10 тыс. населения, что выше, чем в странах Евросоюза (ЕС) – 33,4 и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) – 38,1.

Показатель обеспеченности средним медицинским персоналом на начало 2019 года составил 121,7 на 10 тыс. населения, что значительно выше аналогичного показателя в странах ЕС (86,8) и СНГ (62).

В то же время, согласно данным Республиканского банка вакансий, врачи и медсестры уже продолжительное время входят в пятерку самых востребованных специалистов в нашей стране.

Справочно.

На 1 декабря 2019 года в Беларуси было 3 021 вакансия для врачей-специалистов, для медсестер – 2 911 предложений. Самый большой дефицит медицинских кадров – в Гомельской области и в г.Минске.

Проблема кадров в здравоохранении находится на постоянном контроле Президента.30 октября 2019 г., посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, он заявил: «Нас это волнует, но не напрягает. Может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей».

Одним из направлений государственной поддержки сферы здравоохранения является обеспечение жильем медицинских работников.

Так за 2017-2019 годы обеспечены жильем 2269 молодых специалистов (в том числе выделено 572 арендных квартиры и 534 отдельные комнаты в общежитиях).

Контролируя ход строительства общежитий семейного типа для медработников в поселке Лесковка Минского района, А.Г.Лукашенко отметил, что «надо строить такие так называемые общежития: для врачей, для медсестер, для тех, кто работает в больницах. Это будет очень сильно привязывать человека к этой клинике, к этому центру, к этой земле».

Справочно.

Торжественное открытие объекта в Лесковке состоялось

18 декабря 2019 г. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры здесь получили 348 семей сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и областных учреждений здравоохранения.

Только в Минской области в 2020 году, по информации главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, планируют построить более 350 квартир для медицинских работников.

Также для оснащения организаций здравоохранения республиканского, областного и районного уровней предприятиями «Медтехника» за 9 месяцев 2019 г. закуплено медицинское оборудование и изделия медицинского назначения на сумму 365,1 млн. руб.

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Ключевая задача на всех уровнях государственного управления сегодня – обеспечение достойного уровня и качества жизни населения страны. Согласно Концепции Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года стратегической целью устойчивого развития Республики Беларусь является «достижение высоких стандартов качества жизни и социального благополучия посредством развития потенциала и равных возможностей для каждого человека, обеспечения достойного труда и высоких доходов населения, сохранение природных систем для нынешних и будущих поколений».