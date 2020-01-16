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Тёплая зима – на пользу иммунитету. В Минской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа

16.01.2020 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Минщине не зарегистрировано ни одного случая заболевания опасной вирусной инфекцией с начала осенне-зимнего периода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тёплая зима – на пользу иммунитету. В Минской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа

Традиционно эпидемиологическую ситуацию оценивают по трем, так называемым, контрольным городам – Борисове, Молодечно и Солигорске. Во всех регионах уровень заболеваемости ниже критериев почти на 70 %. В целом, по области число обращений к врачам с острыми респираторными заболеваниями гораздо меньше, чем в 2019 году.

Тёплая зима – на пользу иммунитету. В Минской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа

Анжела Галенчик, заведующая отделом эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В рамках слижения за заболеваемостью проводится мониторинг циркуляции вирусов респираторной группы, так нет даже выделения вируса гриппа на территории Минской области. Из всех исследованных образцов вирус гриппа у нас не выделяется. Выделяются в основном репираторные это адено-, риновирусы, парагрипп.

Тёплая зима – на пользу иммунитету. В Минской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа

На такую ​​положительную ситуацию в первую очередь влияет вакцинация – более 40 % населения области ежегодно прививаются. Также важен и активный образ жизни. Теплая зима пошла только на пользу иммунитету и позволила дольше гулять на свежем воздухе.

Люди в материале: Анжела Галенчик
 
 
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Новости Беларуси. На Минщине не зарегистрировано ни одного случая заболевания опасной вирусной инфекцией с начала осенне-зимнего периода, сообщили в программе...
 
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