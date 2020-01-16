Чем плоха удаленная работа? Неприятная правда о «диванных» сотрудниках

Источник материала: Ежедневник



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О работе на дому мечтают многие. Представляется, что она состоит из одних лишь плюсов.

Казалось бы, эти плюс очевидны: экономятся деньги на дорогу, больше времени остается на семью, возможность управлять своим графиком и т.д. Однако то, что поначалу выглядело таким заманчивы и удобным, со временем может начать беспокоить. Вот некоторые недостатки работы «на удаленке», которые заставят задуматься, подходит ли вам такой формат.

Нарушается баланс между работой и личной жизнью

Это может занять некоторое время (даже месяцы), но при работе на дому баланс между работой и личной жизнью в определенный момент начнет нарушаться. Вы можете легко потерять счет рабочему времени, так как свобода, которую дает удаленная работа, способствует развитию прокрастинации. Она же может сделать вас ленивее, и заставить смотреть телешоу и фильмы или заниматься другими делами в рабочее время.

Кроме того, работа на дому не требует одеваться, как в офис. Работа в пижаме через некоторое время окажется нормой. Даже сохранение активности и походы на тренировки становятся проблемой, так как мы, люди, любим первый закон Ньютона и принцип инерции: объект, находящийся в состоянии покоя, остается в нем до тех пор, пока на него не начинает воздействовать внешняя сила. Человек, находящийся дома, остается дома!

Работа на дому может усложнить оценку вашей продуктивности с учетом числа отвлекающих факторов, имеющихся в квартире. Работая удаленно, важно соблюдать рабочий график и придерживаться его, чтобы граница между работой и личной жизнью не стиралась.

Легко приходят одиночество и депрессия

Мы являемся социальными существами и нуждаемся в общении для поддержания психологического здоровья. Если вы целыми днями работаете дома и не слышите офисных сплетен, то на неформальной встрече с коллегами можете почувствовать себя в изоляции. Коммуникативный разрыв есть и с теми членами команды, которые тоже работают удаленно, поскольку чаще всего общение с ними связано с текущими проектами. Неудивительно, что офисная культура и социальное взаимодействие являются приоритетными задачами во всех компаниях.

У некоторых удаленщиков даже установка новых связей занимает больше времени, чем обычно. Чтобы не оказаться в полной изоляции, требуется дополнительное усилие для поддержания контакта со сверстниками.

Общение помогает делиться идеями и быть в курсе событий, происходящих в профессиональном сообществе. Работа в офисе, безусловно, даст вам больше инсайтов и позволит лучше ориентироваться в последних тенденциях в вашей сфере деятельности.

При работе на дому справляться с депрессией и упадком настроения может быть сложно. С депрессией приходит желание избегать социальных взаимодействий и занятий, которые вам когда-то нравились. Прилагать усилия для поддержания общения становится еще сложнее. Совсем иначе дела обстоят в офисе, где вокруг вас есть коллеги, которые болтают и сплетничают, — это неизменная составляющая офисной жизни.

Некоторые удаленщики поддерживают социальное взаимодействие и психологическое здоровье, работая в кофейнях и коворкингах, а также время от времени посещая офис.

Разумеется, все люди, работающие на дому, разные: среди них не найдется и двух человек, которые проделали один и тот же путь. Различается и их подход к решению проблем. Однако важно понимать, что удаленная фултайм-работа не так проста, как кажется, и в ней есть свои сложности, с которыми вам придется справляться.

Впрочем, есть несколько советов, следуя которым, удаленный сотрудник не станет окончательным отшельником:

- Будьте на виду у коллег и начальства, пользуясь мессенджерами и органайзерами: Slack, Skype, Trello, Telegram и так далее.

- Ограничьте их количество до двух-трех, чтобы не распыляться.

- Разговаривайте с командой не только о работе — будьте внимательны к коллегам, поддерживайте хорошие отношения.

- Помните о зонировании: должно быть отдельное место и время для работы.

- Общайтесь, выходите на улицу, посещайте мероприятия — не уходите в себя.

- Обеспечьте себя всем необходимым для работы — в том числе надежным интернетом.

- Повышайте квалификацию. В изоляции легко быстро стать невостребованным, пока рынок развивается.

- Не скромничайте и сообщайте о своих успехах — коллегам, начальству, обществу. Пусть мир знает о том, что вы заняты делом.

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