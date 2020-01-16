В Барановичах «Яндекс.Такси» въехало в «Пежо» с прицепом

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла днем 16 января на улице Кирова, около автобусной остановки «Завод ЖБК».





ДТП на улице Кирова. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, автомобиль «Пежо» с прицепом ехал по улице Кирова со стороны Текстильного микрорайона. За пешеходным переходом в его прицеп сзади въехал автомобиль-такси «Фольксваген».

– Машина двигалась очень быстро, а лежачий полицейский на пешеходном переходе послужил ей своеобразным трамплином, – рассказал очевидец аварии.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ

Водитель автомобиля, следовавший за участниками ДТП, рассказал Intex-press, что такси и до аварии вело себя неадекватно: обогнало его прямо на ж/д переезде.

Очевидцы говорят, что водитель «Фольксвагена» после совершения ДТП даже не вышел из автомобиля и, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения – из салона такси доносился сильный запах алкоголя.











Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ

К счастью, в аварии люди не пострадали. Водителя «Фольксвагена» инспекторы ГАИ увезли на медосвидетельствование.

По факту ДТП проводится проверка.