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В Барановичах «Яндекс.Такси» въехало в «Пежо» с прицепом

16.01.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла днем 16 января на улице Кирова, около автобусной остановки «Завод ЖБК».

В Барановичах «Яндекс.Такси» въехало в «Пежо» с прицепом

ДТП на улице Кирова. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, автомобиль «Пежо» с прицепом ехал по улице Кирова со стороны Текстильного микрорайона. За пешеходным переходом в его прицеп сзади въехал автомобиль-такси «Фольксваген».

– Машина двигалась очень быстро, а лежачий полицейский на пешеходном переходе послужил ей своеобразным трамплином, – рассказал очевидец аварии.

В Барановичах «Яндекс.Такси» въехало в «Пежо» с прицепом

Фото: Александр КОРОБ

В Барановичах «Яндекс.Такси» въехало в «Пежо» с прицепом

Фото: Александр КОРОБ

Водитель автомобиля, следовавший за участниками ДТП, рассказал Intex-press, что такси и до аварии вело себя неадекватно: обогнало его прямо на ж/д переезде.

Очевидцы говорят, что водитель «Фольксвагена» после совершения ДТП даже не вышел из автомобиля и, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения – из салона такси доносился сильный запах алкоголя.



В Барановичах «Яндекс.Такси» въехало в «Пежо» с прицепом

Фото: Александр КОРОБ

В Барановичах «Яндекс.Такси» въехало в «Пежо» с прицепом

Фото: Александр КОРОБ

В Барановичах «Яндекс.Такси» въехало в «Пежо» с прицепом

Фото: Александр КОРОБ

К счастью, в аварии люди не пострадали. Водителя «Фольксвагена» инспекторы ГАИ увезли на медосвидетельствование.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  Авария произошла днем 16 января на улице Кирова, около автобусной остановки «Завод ЖБК». ДТП на улице Кирова. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев,...
 
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