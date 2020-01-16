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В Барановичах «Яндекс.Такси» въехало в «Пежо» с прицепом
16.01.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла днем 16 января на улице Кирова, около автобусной остановки «Завод ЖБК».
ДТП на улице Кирова. Фото: Александр КОРОБ
По словам очевидцев, автомобиль «Пежо» с прицепом ехал по улице Кирова со стороны Текстильного микрорайона. За пешеходным переходом в его прицеп сзади въехал автомобиль-такси «Фольксваген».
– Машина двигалась очень быстро, а лежачий полицейский на пешеходном переходе послужил ей своеобразным трамплином, – рассказал очевидец аварии.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Водитель автомобиля, следовавший за участниками ДТП, рассказал Intex-press, что такси и до аварии вело себя неадекватно: обогнало его прямо на ж/д переезде.
Очевидцы говорят, что водитель «Фольксвагена» после совершения ДТП даже не вышел из автомобиля и, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения – из салона такси доносился сильный запах алкоголя.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
К счастью, в аварии люди не пострадали. Водителя «Фольксвагена» инспекторы
По факту ДТП проводится проверка.
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Авария произошла днем 16 января на улице Кирова, около автобусной остановки «Завод ЖБК». ДТП на улице Кирова. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев,...
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