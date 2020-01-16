Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?

Источник материала: СТВ

В программе «Специальный репортаж» – история Жировичского монастыря.

«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери

Икона Жировичской Божией Матери явилась миру дважды. Впервые в 1470 году. На месте её обнаружения построили деревянную церковь. Спустя время в деревянном храме произошёл пожар, и образ исчез. Вновь явился уже в XVI веке школьникам. Они увидели Богоматерь с иконой в руке, сидящую на камне. На этом месте был построен каменный храм – сейчас это Явленская церковь, от слова «явление».

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Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:

И камень этот, он сохранился, он находится в алтаре Явленской церкви. И на нём вот служится сейчас Божественная литургия. Тоже много свидетельств сохранилось, особенно свидетельств XVII века, записанных. Они до сих пор есть у нас о чудесной помощи, в том числе, и от этого камня.