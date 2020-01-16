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Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?

16.01.2020 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В программе «Специальный репортаж» – история Жировичского монастыря.  

«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери

Икона Жировичской Божией Матери явилась миру дважды. Впервые в 1470 году. На месте её обнаружения построили деревянную церковь. Спустя время в деревянном храме произошёл пожар, и образ исчез. Вновь явился уже в XVI веке школьникам. Они увидели Богоматерь с иконой в руке, сидящую на камне. На этом месте был построен каменный храм – сейчас это Явленская церковь, от слова «явление».

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Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?

Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:
И камень этот, он сохранился, он находится в алтаре Явленской церкви. И на нём вот служится сейчас Божественная литургия. Тоже много свидетельств сохранилось, особенно свидетельств XVII века, записанных. Они до сих пор есть у нас о чудесной помощи, в том числе, и от этого камня.

Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?

Люди в материале: Иеромонах Евстафий
 
 
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В программе «Специальный репортаж» – история Жировичского монастыря.   «У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери
 
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«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери
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