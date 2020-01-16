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«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери
Источник материала: СТВ
О чудесах, которые творит икона Жировичской Божией Матери в Свято-Успенском мужском монастыре, рассказываем в программе
Здесь на праздники яблоку негде упасть, но даже обычная поздняя литургия, как сегодня, собирает немало прихожан и паломников. В обители хранятся десятки мощей святых. И неизменно очередь к образу у алтаря. Это икона Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси. Она входит в сотню самых почитаемых православных образов мира. И носит статус чудотворной.
Ольга Остапчик, прихожанка:
20 лет назад пришлось изготовить копию иконы Жировичской Божией Матери. Она и выставлена на всеобщее обозрение. В православии считается, что копия обладает той же чудотворной силой. Оригинал монахи стараются лишний раз не тревожить, ведь за пять с половиной веков образ стал слишком хрупким. Происхождение этой маленькой иконы неизвестно. Она явилась миру дважды. Впервые в 1470 году.
Так началась история агрогородка Жировичи – людей объединила икона. Но спустя время в деревянном храме произошёл пожар, и образ исчез. Вновь явился уже в XVI веке школьникам. Они увидели Богоматерь с иконой в руке, сидящую на камне. На этом месте был построен каменный храм – сейчас это Явленская церковь, от слова «явление».
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О чудесах, которые творит икона Жировичской Божией Матери в Свято-Успенском мужском монастыре, рассказываем в программе «Специальный репортаж». Умягчает...
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