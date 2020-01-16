Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

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Одна из достопримечательностей Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – три святых источника, рассказали в программе «Специальный репортаж» .





Вода известна чудесами исцеления – лечит от сложных болезней, разрешает запутанные жизненные ситуации, умягчает твёрдые сердца.

Где находится исцеляющий камень XVI века, на котором увидели Богоматерь?





Для удобства посетителей сделали специальные купальни. Окунуться сюда едут и летом, и даже зимой. Например, сейчас температура воды +5.

«У нас появилась долгожданная дочь». Чудеса иконы Жировичской Божией Матери





Окунуться в холодную воду корреспонденты так и не решились, но потом всё же пожалели: надо было. Что ж, будет повод вернуться.



