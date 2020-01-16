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Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах
Источник материала: СТВ
Одна из достопримечательностей Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – три святых источника, рассказали в программе
Вода известна чудесами исцеления – лечит от сложных болезней, разрешает запутанные жизненные ситуации, умягчает твёрдые сердца.
Окунуться в холодную воду корреспонденты так и не решились, но потом всё же пожалели: надо было. Что ж, будет повод вернуться.
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Одна из достопримечательностей Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – три святых источника, рассказали в программе «Специальный...
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