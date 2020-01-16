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Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

16.01.2020 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Одна из достопримечательностей Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – три святых источника, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

Вода известна чудесами исцеления – лечит от сложных болезней, разрешает запутанные жизненные ситуации, умягчает твёрдые сердца. 

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Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

Для удобства посетителей сделали специальные купальни. Окунуться сюда едут и летом, и даже зимой. Например, сейчас температура воды +5.

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Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

Окунуться в холодную воду корреспонденты так и не решились, но потом всё же пожалели: надо было. Что ж, будет повод вернуться.

Умягчает твёрдые сердца. Чем ещё помогает вода из святых источников в Жировичах

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Одна из достопримечательностей Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря – три святых источника, рассказали в программе «Специальный...
 
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