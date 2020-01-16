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Подземная парковка Арена-Сити в Минске с 1 февраля станет платной

16.01.2020 17:42 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Теперь если автовладелец захочет оставить машину на парковке на длительное хранение, нужно будет оформить абонемент. После установленного срока плату за хранение будут начислять по установленному тарифу.

Владельцев размещенных ранее на территории авто (в том числе брошенных) просят освободить территорию парковки, сообщает TUT.by. Все эти автовладельцы на днях получили уведомления с требованием освободить парковку до 31 января. Сейчас здесь находится более 200 брошенных машин и множество мотоциклов. Если хозяин авто или мотоцикла не найдется, его будут искать с помощью ГАИ.

Бесплатной парковкой «Арена-Сити» часто пользовались не только посетители торгового центра, но и автовладельцы из соседних офисов и домов, посетители мероприятий «Минск-Арены».

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Подземная парковка ТРЦ Арена-Сити на пр. Победителей, 84 будет платной с 1 февраля. За первые два часа нахождения на парковке плату брать не будут, за 3 4-й часы нужно...
 
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