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Казах вербовал белорусок для "интимной" работы в России - желающие нашлись
Источник материала: Партизан
В Могилеве мужчина обвиняется в попытке вывоза девушек для занятия проституцией
По данным следствия, в ноябре 2019 года 41-летний гражданин Республики Казахстан в интернете, обещая высокие заработки, убедил трех девушек, проживающих в Могилеве, выехать в российский Новосибирск для занятия проституцией.
Для их сопровождения мужчина приехал 20 ноября в Могилев, где встретился с ними и окончательно обсудил условия их нахождения в России, а также продемонстрировал купленные на их имя билеты на самолет.
На следующий день, когда обвиняемый вместе с девушками совершал посадку в маршрутный автобус, он был задержан сотрудниками милиции.
В ходе расследования уголовного дела, допроса потерпевших, а также по итогам исследования телефона мужчины, установлена его причастность к совершенному преступлению.
Ему предъявлено обвинение в покушении на организацию занятия проституцией, сопряженном с вывозом лиц за пределы государства.
К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.
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В Могилеве мужчина обвиняется в попытке вывоза девушек для занятия проституцией
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