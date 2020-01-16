Смотрите: портрет минской художницы попал в американский журнал Time

Источник материала: KYKY

Американское издание Time, одно из самых популярных в Штатах, попросило выполнить иллюстрацию у минской художницы Виктории Савенковой, которая пишет в стиле гиперреализма. Та согласилась; в итоге картина беларуски попала как в онлайн- , так и в печатную версию журнала, о чем девушка рассказала в фейсбуке.

«Журнал Time заказал у меня портрет для [своего декабрьского] выпуска «Человек года» [того самого, с Гретой Тунберг как человеком 2019 года на обложке]. Это – Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии. Джасинда – вдохновляющий, влиятельный лидер. Для меня большая честь, что меня выбрали для этой работы. Я так рада возможности нарисовать портрет такого интересного человека и опубликоваться в Time!», – поделилась художница.

Статья, для которой предназначался портрет, выполненный минчанкой, посвящена шести наиболее влиятельным политикам 2019-го, которые «изменили мир больше, чем кто-либо другой в прошлом году». «Художники рисовали портреты шести лидеров. <...> Мне сбросили фотографии, на основе которых я сделала эскиз. Мне предоставили полный выбор по стилистике, композиции и колориту – это особенно важно и дорого для художника», – объяснила Савенкова журналистам CityDog.

Со слов Виктории, на подготовку холста с детализацией (каким и задумывался портрет Джасинды Ардерн) в среднем уходит два месяца. Но в этот раз минчанка справилась за пару суток. Смотрите, что из этого получилось: