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В Пинске окунуться на Крещение можно будет у спасательного поста ОСВОД и на городском пляже

16.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске окунуться на Крещение можно будет у спасательного поста ОСВОД и на городском пляже
Традиционно 19 января на праздник Богоявления возрастает число пинчан, желающих окунуться в прорубь. Как сообщает Белгидромет, метеорологическая зима в стране так и не наступила, и крещенских морозов в этом году ждать не стоит. Из-за теплой погоды ледостава на водоемах не наблюдается, поэтому председатель районного совета ОСВОД Виктор Труш обратил внимание пинчан и жителей района на недопущение крещенских купаний в стихийных и неприспособленных для этого местах. Виктор Труш рассказал, где в Пинске будут оборудованы места для крещенских купаний:

  • у спасательной станции ОСВОД по адресу: ул. Панковой, 22;
  • на территории городского пляжа № 2 («собачка»).

В субботу вечером священнослужители проведут соответствующий обряд освящения воды. Окунуться под пристальным надзором спасателей и медиков будет возможно с 18.00 18 января до 18.00 19 января.

C церковной точки зрения, купание – не магический ритуал, и окунание без веры является лишь моржеванием. Как и купание в неосвященной проруби. Поэтому важно дождаться проведения чина освящения воды, который всегда проходит после вечерней службы в Крещенский сочельник.

По данным Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды в реке Пине на 8 часов 16 января составляла 1 градус, а в Припяти – 1,6 градуса.

Медики предостерегают: нельзя окунаться в прорубь без предварительной подготовки или при наличии недомоганий, например, заболеваний сердечно-сосудистой, нервной системы, хронических воспалительных процессов, а также, если вы приняли алкоголь или только что вышли из бани.

Как правильно окунаться? Перед купанием разогрейте мышцы, сделав разминку. Пребывание в воде не должно превышать одну минуту. Окунувшись, разотритесь махровым полотенцем, наденьте сухую теплую одежду и выпейте горячий чай.

 

 
 
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> Традиционно 19 января на праздник Богоявления возрастает число пинчан, желающих окунуться в прорубь. Как сообщает Белгидромет, метеорологическая зима в стране...
 
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