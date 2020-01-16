|
В Пинске окунуться на Крещение можно будет у спасательного поста ОСВОД и на городском пляже
16.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В субботу вечером священнослужители проведут соответствующий обряд освящения воды. Окунуться под пристальным надзором спасателей и медиков будет возможно с 18.00 18 января до 18.00 19 января.
C церковной точки зрения, купание – не магический ритуал, и окунание без веры является лишь моржеванием. Как и купание в неосвященной проруби. Поэтому важно дождаться проведения чина освящения воды, который всегда проходит после вечерней службы в Крещенский сочельник.
По данным Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды в реке Пине на 8 часов 16 января составляла 1 градус, а в Припяти – 1,6 градуса.
Медики предостерегают: нельзя окунаться в прорубь без предварительной подготовки или при наличии недомоганий, например, заболеваний сердечно-сосудистой, нервной системы, хронических воспалительных процессов, а также, если вы приняли алкоголь или только что вышли из бани.
Как правильно окунаться? Перед купанием разогрейте мышцы, сделав разминку. Пребывание в воде не должно превышать одну минуту. Окунувшись, разотритесь махровым полотенцем, наденьте сухую теплую одежду и выпейте горячий чай.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Традиционно 19 января на праздник Богоявления возрастает число пинчан, желающих окунуться в прорубь. Как сообщает Белгидромет, метеорологическая зима в стране...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)